致癌油風波延燒 謝龍介率藍營開轟：賴清德道歉、卓榮泰下台

國民黨台南市長參選人謝龍介今率20多位黨籍市議員、參選人等開記者會，針對致癌油風波質疑中央政府食安把關失靈，批評調查報告避重就輕、將責任全推給業者，國民黨團抨擊，民進黨市長參選人陳亭妃更對食安議題「噤聲」，要求賴清德總統公開道歉、行政院長卓榮泰下台負責。

謝龍介表示，攸關全民健康的食安事件，政府卻未能妥善把關，民眾的身體健康政府不顧、人民只好自己顧，自己走上街頭，而政府的調查報告顯得荒謬且避重就輕，全部指責是業者的問題，若真是業者違法，為何其他守法業者未受影響？質疑是否有人在背後當「門神」護航。

他也指出，食安風暴延燒多時，不法利益恐相當龐大，但中央卻急於讓501項產品恢復上架，在真相尚未釐清前便解除限制，不僅讓地方政府及消費者無所適從，也令人難以確認市售油品是否安全，中央應盡速釐清究竟是原料還是製程出現問題，並完整追查問題油品流向，待真相明朗後再恢復產品上架，才能重建民眾信心。

謝龍介也喊話，賴清德總統應回想當初擔任台南市長時，勇敢要求中央開國安會議的精神，拿出魄力更換不適任的內閣，並呼籲檢調徹查，不論層級高低都應查辦到底，「食安不能等待、不能馬虎、不能開玩笑」，不能以全民健康換取政治利益。

國民黨團書記長、市議員林燕祝則說，陳亭妃過去曾對烏山頭水庫光電板清洗及設置爭議公開表態，但面對此次影響全台的食安事件卻未發聲，質疑其是否有意願承擔市長應有的責任。林燕祝隨後也帶領20多市議員、參選人等高喊「賴清德道歉、卓榮泰下台」口號，更批評中央失職將責任推給業者。