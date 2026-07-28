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蔣萬安提倒閣 柯志恩：卓榮泰下台就不需要
台北市長蔣萬安在725反毒油遊行後提出倒閣想法，國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩認為，行政院長卓榮泰願意為這次的油品事件所造成的恐慌下台的話，大概就不需要倒閣；上凱道的主要訴求是希望能夠還給大家餐桌上食品安全。
柯志恩表示，725遊行完之後，大家最關切的還是油品問題，如果卓榮泰院長願意為這次油品造成大家這麼多恐慌而下台的話，大概就不需要倒閣這件事情。蔣萬安想要強調的是，「我們的行政院長必須為這件事情負責下台」，一如他們過去對馬英九政府、江宜樺院長，不應該有雙標。
柯強調，不應該模糊焦點，應該去了解苯駢芘油源真正發生的問題在哪裡， 20%以下不用查檢，應該有科學數據，而非由行政單位突然之間冒出一個 20% 的比例出來， 725 上凱道的最主要訴求是希望還給大家餐桌上的食品安全。
柯表示，面對這麼多人民上街怒吼，行政院竟然完全漠視人民的這個聲音，未來還是會加強力道，在很多不同的手段跟方法上面，要求行政院給大家一個徹底的真相。
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