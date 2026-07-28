快訊

中和媳婦命案今解剖 親友哭喊「不要害怕，我們陪你」

帝國為什麼會衰敗？拿美國對比中國的論述盲點

上億豪宅有噪音惡鄰 董座夫妻靠「15頁保全日誌」告贏

聽新聞
0:00 / 0:00

蔣萬安提倒閣 柯志恩：卓榮泰下台就不需要

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨高雄市長參選人柯志恩表示，行政院長卓榮泰願意為這次的油品事件所造成的恐慌下台的話就不需要倒閣。記者徐白櫻／攝影
國民黨高雄市長參選人柯志恩表示，行政院長卓榮泰願意為這次的油品事件所造成的恐慌下台的話就不需要倒閣。記者徐白櫻／攝影

台北市長蔣萬安在725反毒油遊行後提出倒閣想法，國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩認為，行政院長卓榮泰願意為這次的油品事件所造成的恐慌下台的話，大概就不需要倒閣；上凱道的主要訴求是希望能夠還給大家餐桌上食品安全。

柯志恩表示，725遊行完之後，大家最關切的還是油品問題，如果卓榮泰院長願意為這次油品造成大家這麼多恐慌而下台的話，大概就不需要倒閣這件事情。蔣萬安想要強調的是，「我們的行政院長必須為這件事情負責下台」，一如他們過去對馬英九政府、江宜樺院長，不應該有雙標。

柯強調，不應該模糊焦點，應該去了解苯駢芘油源真正發生的問題在哪裡， 20%以下不用查檢，應該有科學數據，而非由行政單位突然之間冒出一個 20% 的比例出來， 725 上凱道的最主要訴求是希望還給大家餐桌上的食品安全。

柯表示，面對這麼多人民上街怒吼，行政院竟然完全漠視人民的這個聲音，未來還是會加強力道，在很多不同的手段跟方法上面，要求行政院給大家一個徹底的真相。

卓榮泰 蔣萬安 柯志恩 倒閣

延伸閱讀

最好的方式！蔣萬安：倒閣讓卓榮泰下台 為毒油負政治責任

毒油究責 蔣萬安喊倒閣

蔣萬安號召倒閣 盧秀燕認為可討論：中央政府蔑視20萬民意

蔣萬安再提倒閣 民進黨酸「無心市政」：埋首政治操作

相關新聞

蔣萬安號召倒閣 盧秀燕認為可討論：中央政府蔑視20萬民意

台北市長蔣萬安昨拋震撼彈，表示多名立委向他提議倒閣，讓行政院長卓榮泰下台，為毒油事件負起政治責任。台中市長盧秀燕今天表示，之所以會有倒閣議題，是因為上周六20萬公民走上凱道捍衛食安，中央卻蔑視民意，因此她認為可以討論倒閣。

致癌油風波延燒 謝龍介率藍營開轟：賴清德道歉、卓榮泰下台

國民黨台南市長參選人謝龍介今率20多位黨籍市議員、參選人等開記者會，針對致癌油風波質疑中央政府食安把關失靈，批評調查報告避重就輕、將責任全推給業者，國民黨團抨擊，民進黨市長參選人陳亭妃更對食安議題「噤聲」，要求賴清德總統公開道歉、行政院長卓榮泰下台負責。

蔣萬安提倒閣 柯志恩：卓榮泰下台就不需要

台北市長蔣萬安在725反毒油遊行後提出倒閣想法，國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩認為，行政院長卓榮泰願意為這次的油品事件所造成的恐慌下台的話，大概就不需要倒閣；上凱道的主要訴求是希望能夠還給大家餐桌上食品安全。

陳時中稱未全面下架毒油是因「怕沒東西吃」 王鴻薇：挑戰全民智慧

致癌油事件延燒，衛福部昨公布第三方獨立調查中聯油脂報告，行政院政務委員陳時中表示，未採全面下架是怕民眾沒東西吃。對此，國民黨立委王鴻薇今批「幹話」，陳時中用這種理由來挑戰全民智慧。

食安議題引爆台中議場…綠女議員控遭施暴 藍男議員稱不知道

台中市議會本次會期最後一次定期會昨天開議，藍綠黨團為了致癌油風波，紛紛衝上備詢台舉牌，要求賴清德總統或中市長盧秀燕道歉。民進黨議員陳俞融今天控訴，在台上被藍營議員暴力拉扯，要求送紀律委員會，不排除提告；遭控施暴的國民黨議員賴義鍠則稱，當時很亂，他真的不知道。

【專家之眼】毒油未除 言論先禁

台灣爆發中聯油脂致癌油事件，逾1300公噸含有一級致癌物苯駢芘的大豆沙拉油流入市面，波及千家廠商，從晶華酒店到路易莎咖啡，乃至校園團膳，全台消費者人心惶惶。事件本身的震撼程度不亞於2014年的餿水油風暴，然而最令人錯愕的，並非毒油本身，而是主政者的處理態度。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。