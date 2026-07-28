陳時中稱未全面下架毒油是因「怕沒東西吃」 王鴻薇：挑戰全民智慧

致癌油事件延燒，衛福部昨公布第三方獨立調查中聯油脂報告，行政院政務委員陳時中表示，未採全面下架是怕民眾沒東西吃。對此，國民黨立委王鴻薇今批「幹話」，陳時中用這種理由來挑戰全民智慧。

針對食藥署第一時間處理第一層、第二層預防性下架措施，陳時中表示，如以全面下架取代採取分層下架，這樣大家很快就沒東西吃了；食藥署一向本於科學精神，依照風險進行分層管理，風險到什麼程度，就管制到什麼範圍。

王鴻薇表示，陳時中針對致癌油發生原因說不清楚、講不明白，更離譜的是，陳時中竟說「沒有第一時間全面性的下架，是因為擔心人民沒有東西可以吃」，這到底是什麼樣的幹話？沒有大豆沙拉油，難道沒有葵花油、橄欖油或豬油可以用嗎？

王鴻薇批評，陳時中用這種理由挑戰所有人民的智慧，讓人不禁想問，是不是7月25日民眾塞爆凱道後，民進黨政府要斷尾求生，準備讓衛福部長石崇良下台，陳時中回來當衛福部長呢？不過，陳時中昨天的一席話也證明，恐怕這個衛福部長是越換越糟。