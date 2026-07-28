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食安議題引爆台中議場…綠女議員控遭施暴 藍男議員稱不知道

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
陳俞融（紅圈中粉衣女性）控賴義鍠（紅圈中白衣男性）將她暴力推擠。圖／陳俞融提供
陳俞融（紅圈中粉衣女性）控賴義鍠（紅圈中白衣男性）將她暴力推擠。圖／陳俞融提供

台中市議會本次會期最後一次定期會昨天開議，藍綠黨團為了致癌油風波，紛紛衝上備詢台舉牌，要求賴清德總統或中市長盧秀燕道歉。民進黨議員陳俞融今天控訴，在台上被藍營議員暴力推擠，要求送紀律委員會，不排除提告；遭控施暴的國民黨議員賴義鍠則稱，當時很亂，他真的不知道。

民進黨台中市議會黨團今天為此事開記者會，譴責國民黨議員在議場施暴。陳俞融指出，當時她衝上備詢台，要站在盧秀燕旁邊舉牌，卻被稍後衝上台、要護航盧離開的賴義鍠推擠到後方；不僅如此，無黨籍議員林昊佑也用手肘碰撞陳的後背。

陳俞融表示，譴責任何形式暴力，要求賴義鍠和林昊佑道歉、議會送紀律委員會，她也不排除提出性騷擾告訴。同黨議員張芬郁表示，議員走進議事堂是代表民意監督問政，不是要跟盧秀燕的禁衛軍演全武行；議員陳雅惠說，監督市府天經地義，國民黨議員盲目護航，缺乏民主素養和性別意識。

賴義鍠說，昨天所有議員一窩蜂往備詢台衝，衝跑當中一定會亂，大家都在衝、都在推擠，中間發生的事情，他真的不知道，也無法道歉；所謂「揚善於公堂，規過於暗室」，台灣社會已經很亂了，相信發生什麼事情大家都看得很清楚。

民眾黨議員江和樹表示，所有人衝到備詢台前，那邊就像籃球場上的「合法衝撞區」，你可以撞別人，別人也會撞你，重點是當時率先衝上台的就是民進黨團，怎麼會事後又怪別人不該衝撞？如果陳俞融要控告賴義鍠、林昊佑性騷，他一定作為證人出庭，還原現場狀況。

議長張清照說，議員集體表達意見必須注意自身與他人的安全，互相尊重，避免造成誤解，請所有議員共同維持議事的秩序與和諧。

國民黨議員賴義鍠表示，當時大家全部衝上去，現場很亂，他也不知道發生什麼事。記者陳敬丰／攝影
國民黨議員賴義鍠表示，當時大家全部衝上去，現場很亂，他也不知道發生什麼事。記者陳敬丰／攝影

民進黨議員陳俞融（左三）控，昨日衝上備詢台舉牌時，被國民黨議員賴義鍠暴力推擠，要求賴道歉並送紀律委員會，不排除提告。記者陳敬丰／攝影
民進黨議員陳俞融（左三）控，昨日衝上備詢台舉牌時，被國民黨議員賴義鍠暴力推擠，要求賴道歉並送紀律委員會，不排除提告。記者陳敬丰／攝影

台中市議會藍綠黨團昨天因致癌油議題，紛紛衝上備詢台區域，舉牌要求賴總統或台中市長盧秀燕道歉。記者陳敬丰／攝影
台中市議會藍綠黨團昨天因致癌油議題，紛紛衝上備詢台區域，舉牌要求賴總統或台中市長盧秀燕道歉。記者陳敬丰／攝影

議員 盧秀燕 無黨籍 食安 台中市

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