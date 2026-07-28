蔣萬安號召倒閣 盧秀燕認為可討論：中央政府蔑視20萬民意

台北市長蔣萬安昨拋震撼彈，表示多名立委向他提議倒閣，讓行政院長卓榮泰下台，為毒油事件負起政治責任。台中市長盧秀燕今天表示，之所以會有倒閣議題，是因為上周六20萬公民走上凱道捍衛食安，中央卻蔑視民意，因此她認為可以討論倒閣。

盧秀燕今天上午赴台中市議會施政報告前受訪，她表示，關於蔣萬安提議倒閣一事，這個議題之所以會產生，是因為有20萬公民走上凱道，一起捍衛食安，但對於如此強大的民意，中央政府卻是漠視甚至蔑視；當然，倒閣是立法院的職權，她也覺得可以討論。

盧秀燕也提到，有人爆料前陣子行政院找直轄市長開食安法修法會議，會中高雄市長陳其邁質疑含20%以下問題油產品不用下架一事，她當天也在現場，陳確實有在會議中詢問「20%這個決策是誰做的」。

盧秀燕強調，陳其邁代表的是廣大的台灣人民，包括爐自己也有疑問，為何衛福部提出荒腔走板的20%以下不用下架？過去食安標準就是「有一點點都要全下架」，可是這次中央卻不顧衛福部基層同仁的反對，執意採取20%的標準。

盧秀燕透露，衛福部基層確實有公務員反對20%不用下架的決策，認為這樣的標準不妥，但中央執意如此，她這段時間才一直訴求，認為中央有內鬼、有門神。