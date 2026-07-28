【即時短評】毒油燒上凱道 能否燒出改變政壇的民氣？

致癌油品風暴延燒，國民黨號召群眾走上凱道，要求賴政府負責。民眾上街，顯然不只是對食品安全問題的憤怒而已；然一場集會終究只是一天，口號喊得再響，也不等於已形成足以撼動政黨輪替乃至革新政治的社會浪潮。從對個別事件的憤怒走向政治翻轉，中間仍隔著漫長的民意累積與社會串聯。一場集會究竟能留下多少民氣，恐不能只看現場擠進多少人；問題是散場之後，誰能鼓動怒潮、創造時勢？

衡量毒油案能否成為政治改革的起點，不能只看凱道上的人數，更應觀察民間是否出現求償、抵制、集體訴訟及長期追責的聲音。相較於十二年前一連串油品事件形成的抵制風潮，這回卻未聞民間有積極索賠的聲浪，社會也缺乏自發性的抵制行動；此即表示，政府處置致癌油品的作為雖引發不滿，卻尚未轉化為足以改變政治選擇的集體意志。

這正是在野陣營必須警醒之處。若只是把每一次民怨當成一次性的造勢素材，活動結束後便各自散去，既未協助受害者求償，也未持續追蹤制度改革，那麼政治能量勢必迅速消散。在野黨必須明白，把一場抗議活動辦得熱鬧並非真功夫，重點是如何從複雜社會現象中，抓住最能牽動多數民眾的主要矛盾。

毒油風波只是表相，背後反映的是政府執政能力與政商利益等弊端，已凌駕公共安全和民眾利益。更深一層看，今日台灣社會真正的不滿，並不只來自於一桶油，更多的是對社會不公不義的怨恨，及在現實生活中普遍感受的生存焦慮。

社會矛盾的核心不是簡單的藍綠對抗。這些年來，權力與資源向少數集中，風險與代價卻轉嫁給多數百姓承受，民眾的相對剝奪感愈發沉重，這才是當前最深刻的社會矛盾。在野黨不能只是敲鑼打鼓，更要把「零散的不滿」串成一條線、一部完整論述。毒油連結的是食安與政商關係；高房價連結的是土地利益與世代剝奪；低薪連結的是產業分配與勞動政策；股市狂歡背後，則是有資產者與無資產者之間愈來愈深的鴻溝。

只有正確抓住社會矛盾，在野黨才可能跨越既有基本盤，爭取青年、上班族、租屋族、受薪家庭，乃至中小企業的認同。但要形成政權輪替的民氣，只是嘴上功夫的批判是遠遠不夠的；在野黨除了必須把憤怒轉化為促進社會公平正義的制度方案，亦須先證明自己不是另一個既得利益集團，而是與多數基層民眾站在一起的「小市民代言人」。

若批判綠營政商勾結，自己卻不敢檢視地方派系與財團關係；若高喊居住正義，卻迴避囤地炒房利益；若聲稱照顧青年，卻拿不出提升薪資與減輕住房負擔的具體辦法，那麼任何冠冕堂皇的政治修辭，都將反過來揭穿自己的偽善。真正的改革，不能只想換人分配利益，卻不思如何改變「分蛋糕」的方式。

一次上凱道的行動催不出政權輪替、遑論政治革新。民氣來自於多數人民對執政黨失去耐心、相信反對黨能成為可靠的革新選擇。毒油只是燒出一把火的引信，卻不是可造就政壇新氣象的全部燃料。在野陣營要能把「個案」提升為「系統」、演繹為民眾普遍感同身受的共同處境，才能把一次次的民怨轉化為鼓動革新的力量。否則，凱道上的怒吼再大聲，也不過是一天的政治煙火而已。