【專家之眼】毒油未除 言論先禁

台灣爆發中聯油脂致癌油事件，逾1300公噸含有一級致癌物苯駢芘的大豆沙拉油流入市面，波及千家廠商，從晶華酒店到路易莎咖啡，乃至校園團膳，全台消費者人心惶惶。事件本身的震撼程度不亞於2014年的餿水油風暴，然而最令人錯愕的，並非毒油本身，而是主政者的處理態度。

就在國民黨7月25日於凱達格蘭大道舉辦「反毒油」集會的同一天，「萊爾校長製作團隊」的製作人因發布一支以AI合成聲音為創意元素、諷刺食安危機的影片「油不得你」，刑事局便登門關切，要求協助製作筆錄。警方未出示搜索票，亦無傳喚通知書，卻向其家屬傳遞問話意願，並多次詢問影片是否自行下架。訊息一出，輿論譁然。

這支影片的主角不是任何政治人物，而是「苯駢芘」，一桶油，說的是食安，諷的是失職。影片開場即宣告「我就是苯駢芘」，以第一人稱道出致癌物的「心聲」，荒誕諧趣之餘刺向食安治理的核心問題。無論是政治敏感度稍高的觀眾還是一般網友，看完都能明白這是政治諷刺，而非仿冒元首的真實發言。民進黨方面強調影片使用AI合成聲音疑涉偽造，但現行《人工智慧基本法》屬指導性框架母法，並無強制規定必須標示，更無對單純未標示者直接裁罰的規定，若要以此入罪，法律依據本就薄弱。

更值得深思的是，歷任總統的聲音與影像遭合成惡搞，並非台灣政治場域的新鮮事。馬英九、蔡英文時代，各種模仿、剪接乃至諧擬影片在網路流傳，從未見公權力以同樣規格上門問候。在言論自由早已成為普世共識、AI創作工具高度普及的時代，政治諷刺作為一種言論型態，是民主社會允許並保障的公民表達。川普在美國更是家常便飯，模仿聲音、deepfake惡搞影片五花八門，美國並未因此動用聯邦調查局逐一敲門。政府此番反應，尺度之大，恰似「此地無銀三百兩」。

刑事局後來的聲明試圖切割「關切」與「打壓」之間的距離，強調沒有強迫下架、沒有限制人身自由，只是「受理檢舉後依法查證」。這樣的說詞聽起來好像合理，但現實情況是警方連基本的傳喚通知書都沒有，就登上創作者家門，與其年邁父母接觸，並反覆詢問是否下架影片，這種「溫柔施壓」的操作方式，恐怕更像是一種不留痕跡的警告，而非單純的法律程序。

問題的核心從來不只是一支影片，而是政府辦事的選擇性速度。中聯油脂問題油品從4月出廠，到6月底才正式通報主管機關，其間長達兩個多月的治理空窗，讓致癌油品廣泛滲透食品供應鏈。食藥署的罰款創下台灣食安史上新高，毒油總量在追查過程中一再擴大，行政責任至今尚未釐清，問題黃豆衍生的其他食品是否同樣受汙染仍在調查。面對這一切，政府拿出的是緩慢的稽查、防禦性的新聞稿，以及一句執政黨「快回去上班」的輕佻回應。但追查一支政治諷刺短片，當天就出動警力。

這種優先順序的反差，不可能不讓公眾產生疑問。是總統的面子重要，還是人民的健康優先？食安危機已讓行政公信力承壓，此時再製造「言論寒蟬效應」的觀感，代價遠超過一支AI影片的傳播影響。創作者說的那句話，或許最能點出問題所在：「查毒油的速度和查他的速度，差了很多。」

台灣民主走到今天，社會對公民言論的包容空間理應愈走愈寬，對政治諷刺的容忍度理應愈走愈高。好的政府施政不是靠壓制批評來維護形象，而是靠解決問題來贏得信任。毒油還在，責任未清，公眾的憤怒就不會消散，任何轉移焦點的手段，最終都只是為下一波反彈積累能量。若真的想讓「萊爾校長」從台灣的政治記憶中淡出，最有效的方式只有一個，那就是做好政府該做的事。