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看問題／國家機器查水表…刁難人民 形同走回戒嚴

聯合報／ 本報記者王聖藜李奕昕
「油不得你」製作人韋淳祐（右）表示，他認識了什麼叫國家機器；言論自由不是誰賜的，司法應該是天平，不該是誰手上的工具。 聯合報系資料照
「油不得你」製作人韋淳祐（右）表示，他認識了什麼叫國家機器；言論自由不是誰賜的，司法應該是天平，不該是誰手上的工具。 聯合報系資料照

綠營指控「油不得你」短影片涉偽造文書罪，苯駢芘一級致癌物為何出現，全民還在關注，真相沒釐清，警察卻先動手「查水表」，國家機器藉公權力在政治正確的時點上刁難人民，形同走回戒嚴老路。

在綠營指控下，警方擬以偽造文書罪嫌移送韋淳祐，但「油不得你」是討論食安，內容關乎公共事務，屬政治性言論，影片旁白自始至終都自稱「我是苯駢芘」，以化學致癌物擬人化的第一人稱敘事，未在字幕、語音或標題中聲稱該語音為特定政治人物，難認具備「偽造」的要件。

依法條規定，錄音雖屬於偽造文書罪章所稱之「文書」，但實務上，仍須有足生於損害公眾或他人，才與犯罪構成要件相當。換句話說，影音內容是否造成公眾或賴清德損害，是案子該不該辦的關鍵。

有科技偵查警官直言，ＡＩ生成影像或聲音，應視內容是否涉恐嚇、詐欺、妨害名譽罪或公職人員選罷法、總統副總統選罷法，若僅就生成行為認定是犯罪，恐無限上綱侵犯言論自由及藝術表現自由，難道網路上生成影音全違法？另外，這案件無明顯急迫性，警方查訪程序會被質疑。

科技進步，但國內法規未跟上腳步，肖像、聲音在司法實務屬民法「人格權」，ＡＩ生成影音使大眾足以辨識指涉某特定人，相關機關可討論是否需訂合理使用範圍、當事人授權、註明ＡＩ生成等規範。

ＡＩ時代來臨，川普、歐巴馬等名人聲音也常被模仿與散布，從未聽聞有散布影音者被法辦，綠營要求查辦韋淳祐，動機可議師出無名，更是法治國家最壞示範。

言論自由 韋淳祐 國家機器 反毒油 AI 萊爾校長 賴政府 偽造文書 民進黨

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