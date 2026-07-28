綠控「油不得你」觸法 韋淳祐再推Kuso影片

「油不得你」影片製作人韋淳祐日前遭刑事局「查水表」關切，韋淳祐昨再推出「油萊油去查水錶遊戲」影片。 圖／取自風向123事臉書

「萊爾校長製作團隊」製作人韋淳祐發布「油不得你」影片，引發警方「查水表」。民進黨說，用ＡＩ或深偽假冒他人聲音、影像都可能觸法。刑事局檢測影片確認是ＡＩ生成聲音，近日報檢方偵辦，並函食藥署查證是否假訊息，不排除通知韋說明。

國民黨立法院黨團昨接續聲援韋淳祐，強調政府不應動用警察打壓言論；立法院內政委員會也變更議程，邀內政部長劉世芳、警政署長張榮興明天專案報告，「檢視警察執法標準與行政中立」。

韋淳祐昨再推「油萊油去查水錶遊戲」Kuso影片，註明「ＡＩ製作，勿對號入座玻璃心」。韋淳祐指，因「油不得你」他認識了什麼叫國家機器，「片子沒嚇到誰，倒是有人被嚇到了」；言論自由不是誰賜的，司法應是天平不該是誰的工具。