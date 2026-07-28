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綠控「油不得你」觸法 韋淳祐再推Kuso影片

聯合報／ 記者鄭媁陳柄亦唐筱恬黃婉婷李奕昕／台北報導

「<a href='/search/tagging/2/油不得你' rel='油不得你' data-rel='/2/258635' class='tag'><strong>油不得你</strong></a>」影片製作人<a href='/search/tagging/2/韋淳祐' rel='韋淳祐' data-rel='/2/258632' class='tag'><strong>韋淳祐</strong></a>日前遭<a href='/search/tagging/2/刑事局' rel='刑事局' data-rel='/2/244786' class='tag'><strong>刑事局</strong></a>「查水表」關切，韋淳祐昨再推出「油萊油去查水錶遊戲」影片。 圖／取自風向123事臉書
「油不得你」影片製作人韋淳祐日前遭刑事局「查水表」關切，韋淳祐昨再推出「油萊油去查水錶遊戲」影片。 圖／取自風向123事臉書

「萊爾校長製作團隊」製作人韋淳祐發布「油不得你」影片，引發警方「查水表」。民進黨說，用ＡＩ或深偽假冒他人聲音、影像都可能觸法。刑事局檢測影片確認是ＡＩ生成聲音，近日報檢方偵辦，並函食藥署查證是否假訊息，不排除通知韋說明。

國民黨立法院黨團昨接續聲援韋淳祐，強調政府不應動用警察打壓言論；立法院內政委員會也變更議程，邀內政部長劉世芳、警政署長張榮興明天專案報告，「檢視警察執法標準與行政中立」。

韋淳祐昨再推「油萊油去查水錶遊戲」Kuso影片，註明「ＡＩ製作，勿對號入座玻璃心」。韋淳祐指，因「油不得你」他認識了什麼叫國家機器，「片子沒嚇到誰，倒是有人被嚇到了」；言論自由不是誰賜的，司法應是天平不該是誰的工具。

韋淳祐 油不得你 kuso AI 言論自由 刑事局

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看問題／刁難人民 形同走回戒嚴

綠營指控「油不得你」短影片涉偽造文書罪，苯駢芘一級致癌物為何出現，全民還在關注，真相沒釐清，警察卻先動手「查水表」，國家機器藉公權力在政治正確的時點上刁難人民，形同走回戒嚴老路。

綠控「油不得你」觸法 韋淳祐再推Kuso影片

「萊爾校長製作團隊」製作人韋淳祐發布「油不得你」影片，引發警方「查水表」。民進黨說，用ＡＩ或深偽假冒他人聲音、影像都可能觸法。刑事局檢測影片確認是ＡＩ生成聲音，近日報檢方偵辦，並函食藥署查證是否假訊息，不排除通知韋說明。

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致癌油引發民怨，七二五凱道大遊行後，衛福部昨公布第三方獨立調查中聯油脂報告。對於台北市長蔣萬安再提倒閣，行政院政務委員陳時中昨天表示，「政治歸政治、專業歸專業」，無論中央食藥署、地方相關單位都忙得人仰馬翻，「如果說行政上有怠惰，我並不認同」。

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