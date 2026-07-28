新聞幕後／民怨沸騰 藍委看倒閣重選未必不利

台北市長蔣萬安因毒油案再度拋出「倒閣」案，支持國會提倒閣要求行政院長卓榮泰下台。據了解，國民黨北部、中部立委上周五私下串連，認為此時提出倒閣擁有正當性，且國會重選對藍營未必不利，把意見傳達給蔣萬安；但也有藍營立委認為，解散國會具有高度風險，還是必須謹慎思量。

蔣萬安登高一呼，倒閣議題再掀討論，但藍營內部仍有雜音。一名藍營立委說，不信任案須二分之一以上贊成，現任不分區及民眾黨立委恐怕不見得願意，關鍵在國民黨主席鄭麗文、民眾黨前主席柯文哲的態度，另外，立法院長韓國瑜是否支持，也會是變數之一。

據了解，部分國民黨立委上周五對倒閣案議題私下交換意見，不少北部、中部區域立委支持提倒閣。不具名藍營立委表示，從凱道反毒油集會人潮來看，民怨沸騰，但賴政府仍對毒油案遲遲不肯負政治責任，還不斷架空立法院，此時國民黨提出倒閣案師出有名，比大罷免時還具有正當性。

此外，年底縣市長選舉，多名立委可望當選，本來就有補選立委需求，提倒閣後就算立委重新選舉，藍營可順勢與普遍氣勢較佳的藍營縣市首長一起選，選情未必對藍委不利。

國民黨中央目前冷處理。黨內人士認為，即使內閣大風吹，格局沒變意義不大；蔣萬安言行動見觀瞻，但倒閣與否非他能主導，且倒閣程序與政治風險很複雜，即使有相關想法，也該先與黨團成員討論，不是先丟球再讓黨內各方辯護。

這屆國會國民黨五十二席立委、民眾黨八席，超過半數，如果藍白堅決啟動倒閣，確實可成功，讓卓榮泰下台。

後續可能出現兩種情況，一為賴清德總統不解散國會，二是宣告解散國會、依法要在六十天內重選。藍營立委分析，此時是與賴總統的「政治豪賭」。若賴總統不解散國會，在野黨等於成功逼卓榮泰下台，給民意一個交代；賴總統若宣告解散國會，在當前氣氛下，未必對藍營不利。

問題在於對許多立委而言，重新選舉結果是未知數，現任立委是否冒此政治風險。