毒油究責 蔣萬安喊倒閣

台北市長蔣萬安昨接受媒體人黃光芹網路節目專訪，蔣透露，近期不少立委私下向他提倒閣構想，如果能透過倒閣，讓行政院長卓榮泰為毒油事件下台、負起政治責任，當然是一個最好方式。如果國民黨有共識、民眾黨也支持，在野有一致立場，他樂觀其成。

不過蔣也提到，若倒閣成案，總統要宣布解散國會，對今年地方選舉會有巨大影響。依據憲法倒閣後六十天內要重選，最快可能九月、最慢大概十月；第二，立委與總統選舉脫鉤，未來每一次立委選舉，也相當於總統任期內的期中選舉，也會加大國會對總統力量的制衡，這些影響都必須好好討論、認真思考。

蔣萬安再批中央只想翻頁

蔣萬安說，提出倒閣是要讓閣揆負起責任。中央政府標準就是「大事化小」、「小事化無」，只想趕快翻頁，這是最令人無法接受的態度。

蔣萬安號召七二五上凱道，有綠委酸蔣把食安當遊行、通往二○二八的伸展台？蔣反擊說「勇敢站出來的民眾，才是站Ｃ位的主人。」他強調，七二五當天真正主角是冒著酷暑、攜家帶眷站出來的台灣人民。

台中市長盧秀燕昨未受訪。台中市副市長鄭照新說，倒閣是民怨長久累積，此議題值得徵求更多意見。

藍委李彥秀支持倒閣

國民黨立委李彥秀昨表態支持倒閣，指民進黨上任兩年多以來，法案不副署、預算不編足、法律不執行、食安不負責，根本就是「毀憲內閣」，她支持蔣萬安說法，但在野黨也需要凝聚共識，「如果是國民黨執政，行政院長卓榮泰不知道已下台Ｎ次了」。李彥秀表示，賴清德總統道歉、卓榮泰下台為毒油負責政治責任，才是責任政治起點，才是民主監督常軌。

國民黨立法院黨團書記長林沛祥表示，待黨團大會充分討論後決定；民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，立意良善但須謹慎評估，將會與國民黨團就討論。

陳清龍表示，賴政府對毒油事件的處理荒腔走板，卓榮泰應該立即下台，內閣也必須全面改組，回應人民的期待；此外，二○二八年用選票下架賴總統，更是在野黨共同的目標。

蔣萬安在去年大罷免時，也曾提出倒閣。他昨天受訪時說，朝野應站在同一個立足點，沒有道理國民黨立委都在地方反罷免、形同選舉，民進黨立委卻好整以暇，甚至到地方煽風點火。

民進黨批蔣萬安政治操作

民進黨發言人吳崢說，蔣萬安無心市政，連日埋首政治操作，兩度提出倒閣都是在上街、挺違法後，且倒閣權在國會，蔣是否有先問過國民黨主席鄭麗文、國民黨立法院黨團總召傅崐萁？「請蔣萬安回到市府好好上班」。行政院發言人李慧芝指出，地方市政屬地方首長職責，提出不信任案是立法院依憲政機制行使的職權。總統府昨沒有回應。