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政院食安修法會議 蔣：陳其邁怒問20％誰定的

聯合報／ 記者林麗玉徐白櫻／連線報導
高雄市長陳其邁不滿台北市長蔣萬安有關開會過程的轉述內容，強調他的發言他自己可以說明，不需要蔣市長講述。聯合報系資料照
高雄市長陳其邁不滿台北市長蔣萬安有關開會過程的轉述內容，強調他的發言他自己可以說明，不需要蔣市長講述。聯合報系資料照

七二五上凱道反毒油大遊行後，台北市長蔣萬安昨接受廣播專訪時還原上周行政院食安修法會議，蔣說，除了修法草率，當場首長提出這些中央不合理的作法，高雄市長陳其邁也在會議中當場怒問，地方政府下架、上架被搞得人仰馬翻，「啊這百分之廿標準到底是誰定的」？全場鴉雀無聲，沒人敢出來承認。

高市府說明，當天是與政委、衛福部交流討論，沒有發飆的問題；蔣市長這類去脈絡化的片段轉述，非常不妥。陳其邁說，他的發言他自己可以說明，需要轉述也有市府發言人可以處理，「不需要蔣市長轉述」。

高市府還原過程表示，當天會議先由六都首長就修法交換意見，陳其邁最後發言。高雄市建議成立常設機關的「食安委員會」進行風險評估，並要明確落實風險分級管理。如中聯油脂公司市占率高達百分之四十，產品一旦發生問題，影響就會擴及全國，中央應負起更大的統籌、追查及管制責任。

陳其邁指出，日前發布百分之廿混合比率能否作為安全或管理界線的爭議，應是食安委員會依科學證據來討論決定，判斷「風險有多高、標準訂在哪裡」，再由食藥署及地方政府依照標準執行管理，讓中央與地方權責更清楚，決策也更具科學依據。

行政院上周邀六都首長召開修法會議，蔣萬安說，陳其邁當時說話的口氣很重，但政院沒有人出來回答，與會的地方首長站在地方父母官立場，都反對在沒有辦法確保安全無虞之前就貿然上架。

蔣萬安表示，不分黨派，地方父母官對於中央第一時間「蓋牌」、第二時間訂出完全不合道理的百分之廿標準，都無法接受。沒人願意負責、沒人敢承認，都讓民眾覺得荒謬，也讓人質疑政府到底用什麼態度捍衛人民健康？

他也說，依食安法是要當時下架原因消滅以後才可以重新上架。請問原因消滅了沒有？政府連原因都沒查明，卻告訴民眾可以上架、安全無虞，這是讓他氣憤的地方。

陳其邁 修法 蔣萬安

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