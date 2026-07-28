立委批調查報告「油講」等於沒講 責任推業者

衛福部昨天公布調查報告，國民黨立委陳菁徽表示，一級致癌毒油事件爆發一個月，衛福部公布的調查報告，看完讓人感覺「『油』講等於沒講」，責任全部都推給業者；民眾黨立委陳昭姿表示，調查報告姍姍來遲，毒油早就被國人吞下肚，更可笑的是居然只會叫業者改進。

食安攻防從中央燒到地方，台中市議會新會期昨天開議，藍綠吵成一團。民進黨議員衝上備詢台，批評中市府沒有作為，要求台中市長盧秀燕道歉、衛生局長曾梓展下台；國民黨議員也衝上前高喊賴清德總統道歉、行政院長卓榮泰下台。場面混亂，議長張清照一度宣布暫停，盧秀燕則未回應。

陳菁徽批評，民進黨執政十年來，花在食安相關預算七百多億元，這次發生重大食安風暴，幾千噸致癌毒油進入國人身體後，卻想用一份調查報告把主管機關責任推得一乾二淨，如何讓人民安心？

陳昭姿表示，民眾黨將要求公開完整調查小組會議紀錄，到底是調查小組成為主管機關的遮羞布，還是衛福部刻意隱瞞真相？

民進黨立委林淑芬指出，中聯案暴露事前監控沒有發揮作用，她點名食藥署管理食用油系統中危害分析重要管制點（ＨＡＣＣＰ），合格率低於六成，主管機關稽查不能只看檢驗報告是否合格，要看歷年趨勢、產地批次差異、各管制點監測數據、原料到成品各階段變化、檢驗結果出來前是否已經出貨，以及下游檢驗是否與上游留樣一致，否則ＨＡＣＣＰ就只是文件查核，不是真正的風險查核。