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中聯油脂調查報告與食藥署近似 學者說好巧

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

對於中聯油脂調查報告，食安專家質疑，此調查結果與食藥署日前拋出苯駢芘來源說法，以及油品原料、製程等論點，幾乎沒有太大的差別，怎麽會有這麼湊巧的事情？

該名不願具名的食安專家表示，食藥署委託食品工業發展研究所成立「中聯油脂事件獨立調查小組」，調查小組應為獨立機構，若有利益相關者都應迴避，以確保調查的公信力。建議報告應該詳列專家說法、建議，採具名呈現，讓大家檢視該報告的可信度。

前衛生署食藥局長康照洲表示，衛福部昨天公布中聯油脂調查報告，有助於釐清苯駢芘可能來源、未處理完善等。但更重要的是，衛福部應趁這次事件，將油品中可能存在的不純物質，包括原料、製程等，一併全面清查，如果不做，難保下一次不會再爆發其他的食安事件，「不要解決了這個問題，又出現另外一個問題。」

這次中聯致癌油分層下架措施，政委陳時中認為是合理做法。康照洲說，除了原油製品應下架，混合油產品也應立即下架，即使沙拉醬等產品的問題油脂比例較低，但每位民眾對於致癌物質的風險敏感度不同，為求安全起見，仍應一起下架。

康照洲說，發生重大食安事件時，政府與民眾溝通十分重要，建議比照日本「消保廳」，成立與民眾溝通的公正單位，以降低消費者的不安，尤其當衛福部不被民眾信任時，此獨立單位格外重要。

食藥署 中聯 中聯油脂

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