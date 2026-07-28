專家調查報告：中聯自行放寬標準 未調相應製程

中聯致癌油食安事件延燒近一個月，衛福部昨公布專家調查報告，調查報告點出黃豆原料為此次食安事件的關鍵，七批問題油品皆來自特定船批的巴西黃豆原料；中聯黃豆熱損率驗收標準原本百分之○點五以下，卻於去年六月四日自行放寬，標準調升至百分之五以下，業者卻未調整相應製程，最終導致苯駢芘超標。

為何其他油廠同樣使用巴西黃豆卻沒有發生問題，食藥署長姜至剛表示，不少業者已將苯駢芘納入自主管理項目，在脫膠原油等中間產品時即著手檢驗，再依據檢驗結果來調整脫色、脫臭等製程，因此最終產品均符合規定。

中聯是否違法？政務委員陳時中表示，從第三方調查揭露的管理缺失來看，「高度懷疑中聯有違法情事」，後續將由檢方進一步釐清。

根據衛福部調查報告，今年上半年中聯進口黃豆原料共六船批，包括美國二船、巴西四船，其中三月卅一日巴西進口黃豆熱損率平均為百分之○點三一；四月廿三日的巴西黃豆熱損率平均為百分之○點二四，檢出苯駢芘超標的油品均與黃豆熱損率有關。

食品工業發展研究所副所長楊炳輝表示，對於為何去年放寬熱損率允收標準，中聯回應，「因為與巴西簽訂的採購合約就是訂百分之五，與美國訂的是百分之○點五，為確保一致性，所以統一調整為百分之五」。

中聯第二項錯誤為在製程上沒有依照原料品質差異調整參數。食藥署南區管理中心主任魏任廷表示，大豆油製造過程中包括壓榨取油、水合脫膠、脫酸離心、白土脫色、加熱脫臭等；調查發現，中聯在今年四月迄今多筆磷脂質高於五千ｐｐｍ，與管制基準不相符；至於脫色部分，調閱現場紀錄發現，多筆巴西豆的白土添加比率不足，與管制基準不相符。

此外，新北市連淨公司苦茶油苯駢芘超標，原先業者自承兩批油品異常，食藥署實地稽查，帶回五批樣本檢驗。姜至剛說，其中四批檢驗結果不合格，已要求業者下架、回收及銷毀，暫停販售所有產品。除確認不合格產品下架，將持續調查汙染原因；若查明業者未依規定落實食品安全管理，將由地方衛生局依法處辦。