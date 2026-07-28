新聞眼／毒油風暴 政府不檢討 食安信心難找回

聯合報／ 本報記者沈能元林政忠
中聯油脂案延燒，衛福部昨天公布專家調查報告，點出七批問題油品皆來自特定船批的巴西黃豆原料，且業者自行放寬熱損率，卻未調整製程，導致苯駢芘超標。記者游振昇／攝影
中聯油脂案延燒，衛福部昨天公布專家調查報告，點出七批問題油品皆來自特定船批的巴西黃豆原料，且業者自行放寬熱損率，卻未調整製程，導致苯駢芘超標。記者游振昇／攝影

中聯油脂致癌油事件延燒近月，面對七二五凱道反毒油大遊行，衛福部昨天大動作公布獨立調查結果，但通篇報告只點出中聯從原料、製程到檢驗等一連串缺失，卻未見行政院、衛福部自我檢討，政委陳時中甚至幫食藥署掛保證，「絕無行政怠惰及蓋牌之說」，如何讓民眾重拾食安信心。

民進黨發言人吳崢日前在政論節目中一句「又不是我逼你吃」、衛福部次長林靜儀拋出「不鼓勵吃炸雞排」，確實傷了許多消費者的心，雞排、超商飯糰、便當等食物都是許多人日常的平民飲食，民眾在不知不覺中攝取到致癌物質，人民並沒有食安的選擇權。

在野黨製作的「油不得你」短片，馬上被警察「查水表」，人民憤怒上凱道，也被民進黨消遣是一場鬧劇。年底大選在即，食安變成輸不得的政治攻防，執政黨與人民的距離愈來愈遠。

中聯一連串的處置疏失、延遲通報，造成這起致癌油食安風暴主因，理當負起責任，但這起事件衝擊甚廣，消費者心驚膽跳，擔心吃了那麼多摻有致癌成分的食物，是否危及健康。再者，上千家業者受到連累，眾多商品下架，蒙受巨額損失。

回顧事件發展，行政院及衛福部在下架政策、危機處理顯得進退失據，食藥署長姜至剛在事件爆發之初，不願主動公布全國二九一家下游業者名單，理由竟是「下游廠商也是受影響、無辜的受害者」，處理食安事件的重點居然為商家，而非消費者，難怪引發「蓋牌」疑慮，也重創國人對於政府的信任。

為了中聯油脂事件，食藥署及各縣市衛生局員工熬夜加班，高雄市長陳其邁直言，「地方政府下架、上架被搞得人仰馬翻」；衛生單位為了稽查下架產品疲於奔命，而眾多商家餐廳受到波及，生計受創，影響甚鉅。執政高層不應只想著年底選戰、民調高低，擔心人事更動，彷彿下詔罪己，顏面無光。

衛福部提出一紙專家報告，恐難真相大白，現階段政府應勇於面對行政作為的不足，並以制度改革、痛定思痛，才能回應社會質疑，真正守住食安。

台中市議會昨天開議，國民黨議員高舉標語要求賴清德總統道歉、行政院長卓榮泰下台。記者陳敬丰／攝影
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食安 衛福部 中聯

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專家調查報告：中聯自行放寬標準 未調相應製程

中聯致癌油食安事件延燒近一個月，衛福部昨公布專家調查報告，調查報告點出黃豆原料為此次食安事件的關鍵，七批問題油品皆來自特定船批的巴西黃豆原料；中聯黃豆熱損率驗收標準原本百分之○點五以下，卻於去年六月四日自行放寬，標準調升至百分之五以下，業者卻未調整相應製程，最終導致苯駢芘超標。

中聯油脂調查報告與食藥署近似 學者說好巧

對於中聯油脂調查報告，食安專家質疑，此調查結果與食藥署日前拋出苯駢芘來源說法，以及油品原料、製程等論點，幾乎沒有太大的差別，怎麽會有這麼湊巧的事情？

立委批調查報告「油講」等於沒講 責任推業者

衛福部昨天公布調查報告，國民黨立委陳菁徽表示，一級致癌毒油事件爆發一個月，衛福部公布的調查報告，看完讓人感覺「『油』講等於沒講」，責任全部都推給業者；民眾黨立委陳昭姿表示，調查報告姍姍來遲，毒油早就被國人吞下肚，更可笑的是居然只會叫業者改進。

政院食安修法會議 蔣：陳其邁怒問20％誰定的

七二五上凱道反毒油大遊行後，台北市長蔣萬安昨接受廣播專訪時還原上周行政院食安修法會議，蔣說，除了修法草率，當場首長提出這些中央不合理的作法，高雄市長陳其邁也在會議中當場怒問，地方政府下架、上架被搞得人仰馬翻，「啊這百分之廿標準到底是誰定的」？全場鴉雀無聲，沒人敢出來承認。

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