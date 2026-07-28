新聞眼／毒油風暴 政府不檢討 食安信心難找回

中聯油脂致癌油事件延燒近月，面對七二五凱道反毒油大遊行，衛福部昨天大動作公布獨立調查結果，但通篇報告只點出中聯從原料、製程到檢驗等一連串缺失，卻未見行政院、衛福部自我檢討，政委陳時中甚至幫食藥署掛保證，「絕無行政怠惰及蓋牌之說」，如何讓民眾重拾食安信心。

民進黨發言人吳崢日前在政論節目中一句「又不是我逼你吃」、衛福部次長林靜儀拋出「不鼓勵吃炸雞排」，確實傷了許多消費者的心，雞排、超商飯糰、便當等食物都是許多人日常的平民飲食，民眾在不知不覺中攝取到致癌物質，人民並沒有食安的選擇權。

在野黨製作的「油不得你」短片，馬上被警察「查水表」，人民憤怒上凱道，也被民進黨消遣是一場鬧劇。年底大選在即，食安變成輸不得的政治攻防，執政黨與人民的距離愈來愈遠。

中聯一連串的處置疏失、延遲通報，造成這起致癌油食安風暴主因，理當負起責任，但這起事件衝擊甚廣，消費者心驚膽跳，擔心吃了那麼多摻有致癌成分的食物，是否危及健康。再者，上千家業者受到連累，眾多商品下架，蒙受巨額損失。

回顧事件發展，行政院及衛福部在下架政策、危機處理顯得進退失據，食藥署長姜至剛在事件爆發之初，不願主動公布全國二九一家下游業者名單，理由竟是「下游廠商也是受影響、無辜的受害者」，處理食安事件的重點居然為商家，而非消費者，難怪引發「蓋牌」疑慮，也重創國人對於政府的信任。

為了中聯油脂事件，食藥署及各縣市衛生局員工熬夜加班，高雄市長陳其邁直言，「地方政府下架、上架被搞得人仰馬翻」；衛生單位為了稽查下架產品疲於奔命，而眾多商家餐廳受到波及，生計受創，影響甚鉅。執政高層不應只想著年底選戰、民調高低，擔心人事更動，彷彿下詔罪己，顏面無光。

衛福部提出一紙專家報告，恐難真相大白，現階段政府應勇於面對行政作為的不足，並以制度改革、痛定思痛，才能回應社會質疑，真正守住食安。