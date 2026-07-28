陳時中滅火 認為政府沒怠惰、沒蓋牌

致癌油引發民怨，七二五凱道大遊行後，衛福部昨公布第三方獨立調查中聯油脂報告。對於台北市長蔣萬安再提倒閣，行政院政務委員陳時中昨天表示，「政治歸政治、專業歸專業」，無論中央食藥署、地方相關單位都忙得人仰馬翻，「如果說行政上有怠惰，我並不認同」。

中聯油脂自行放寬 黃豆熱損率允收標準

衛福部昨公布專家調查報告，指出七批問題油品皆來自特定船批的巴西黃豆原料，且業者自行放寬黃豆熱損率允收標準，卻未調整相應製程，導致苯駢芘超標。食藥署長姜至剛表示，中聯油脂現行食品安全管理系統存在重大缺口，形成食品安全管理漏洞。衛福部長石崇良說，中聯油脂若想復工，需向台中市政府提交復工計畫。中聯昨表示，尊重調查結果。

陳時中昨天坐鎮主持記者會，石崇良和姜至剛分坐左右兩旁，頗有穩定軍心之意。對於七二五凱道遊行訴求「賴清德總統道歉、行政院長卓榮泰下台」，陳時中說，政治責任應該建立在是否出現決策錯誤、行政怠惰，就整個事件處理過程來看，相關決策清楚，依照程序行事。至於外界質疑政府「蓋牌」，陳時中表示，食藥署最近天天向媒體說明處理進度，讓社會大眾瞭解現況，資訊公開透明，並無「蓋牌」一事。

陳時中細說處理過程，食藥署六月卅日接獲通報，七月一日要求中聯停工、停止販售，七月二日起啟動下架，擴大清查中下游流向；七月七日對中聯裁罰逾一點六億元。七月九日全面預防性下架中聯四月至六月生產油品及下游產品，七月十三日起展開分源、分類、逐批檢驗及上下游核對。這是一項耗費專業與時間的工作，不僅逐批整理批號、追查流向，且下游資料龐雜，無論中央或地方，所有行政單位專注在專業工作，盡力把事情做好，大家忙得人仰馬翻。

若全面下架取代分層下架 陳：大家很快就沒東西吃了

食藥署於第一時間處理第一層、第二層預防性下架措施混亂，也引發爭議。陳時中表示，如以全面下架取代採取分層下架，這樣大家很快就沒東西吃了；食藥署一向本於科學精神，依照風險進行分層管理，風險到什麼程度，就管制到什麼範圍。

陳時中強調，食安是複雜且科學性的問題，不能發現一項產品有問題就全面封殺，應依風險程度精準下架、科學管理，將風險控制在合理可接受範圍。至於一刀切、全部禁止的做法，無論台灣或世界各國都不會採取這樣管理方式。

陳時中表示，食品安全屬於科學化的專業，相關研究持續精進，希望將風險控制在合理且可接受的範圍內，一切需建立在科學基礎上，透過嚴謹的科學分析，訂定最低限量標準，如此一來，才能對人體可能造成傷害降到最低。