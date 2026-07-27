不滿蔣萬安轉述陳其邁開會「發飆」 高市府：去脈絡化轉述、非常不妥

台北市長蔣萬安今天受訪時透露，高雄市長陳其邁在行政院食安法修法會議中怒問中央下架標準誰定的。高市府說明，當天是與政委、衛福部交流討論，沒有發飆的問題；蔣市長這類去脈絡化的片段轉述，非常不妥。陳其邁強調，他的發言他自己可以說明，需要轉述也有市府發言人可以處理，不需要蔣市長講述。

受近日致癌油風暴影響，行政院7月21日下午邀集六都市長參與「食安法」修法會議。台北市長蔣萬安今日接受節目專訪時表示，當天高雄市長陳其邁在會中怒罵「20％的下架標準到底是誰定的」，現場靜默沒有人出來回答。

對此說法，市府還原過程表示，當天會議先由六都市長、副市長就食安法修法交換意見，陳其邁市長最後發言。高雄市建議成立常設機關的「食安委員會」專責依據科學事證進行風險評估，並且要明確落實「風險分級管理」的原則。如中聯油脂公司市占率高達40％，產品一旦發生問題，影響就會擴及全國，中央應負起更大的統籌、追查及管制責任。

此外，科學上的「風險評估」與政府的「行政管理」應明確分開，如食品安全委員會可依科學證據判斷風險及提出管理標準；食藥署則依據專業評估結果，負責稽查、下架、回收及其他行政執行，避免風險判斷與行政處置權責混淆。

陳其邁舉例，日前發布20％混合比例能否作為安全或管理界線的爭議，就應該是食安委員會依科學證據來討論決定，應由食安委員會負責判斷「風險有多高、標準訂在哪裡」，再由食藥署及地方政府依照標準執行管理，讓中央與地方權責更清楚，決策也更具有科學依據。