江怡臻批刑事局查「油不得你」如查水表 質疑政府打壓批評聲音

國民黨新北市長參選人李四川競選辦公室主任江怡臻今天表示，曾創作政治諷刺影片「萊爾校長」的創作者韋淳祐，日前因具名製作反映毒油事件的影片「油不得你」，遭刑事警察局人員登門詢問製作過程及是否願意下架。她質疑，警方未持傳票、拘票或搜索票就直接上門，「不是查水表，什麼才叫查水表」。

江怡臻今天在臉書發文指出，刑事局至今未說明「油不得你」究竟違反哪一項法律，只表示是接獲民眾檢舉，認為影片涉及AI合成聲音。她認為，使用AI技術不代表犯罪，政治諷刺也不應直接被扣上假訊息的帽子。

江怡臻表示，相較於毒油流向及問題產品處理速度，政府對批評政府影片的查辦卻十分迅速。她指出，毒油事件發生後，民眾要求政府說明真相、追究責任，但政府未正面回應，反而對質疑政府的影片迅速鎖定製作者並登門詢問，質疑「人民的怒吼聽不見，批評政府的聲音倒是查得又快又準」。

江怡臻認為，民進黨過去主張反威權、爭取言論自由，如今卻動用國家機器「關心」批評政府的人。她表示，今天被敲門的是韋淳祐，未來可能是一名小編、一名創作者，甚至任何敢在網路上批評政府的民眾，呼籲政府勿讓人民對言論自由產生寒蟬效應。