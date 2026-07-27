衛福部公布毒油事件獨立調查結果 白委批卸責：只檢討業者 不檢討自己

中聯毒油事件延燒近一個月，衛福部食藥署今天公布調查報告。民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，只檢討業者不檢討自己，衛福部食藥署是否以此卸責；民眾黨立委陳昭姿也質疑，毒油早就被國人吞下肚，凡事只要廠商自律，那麼請問還要政府幹嘛？

針對食用油事件，衛福部食藥署委託第三方單位調查案件原因，行政院政務委員陳時中、衛福部長石崇良、食藥署長姜至剛今天舉行記者會公布調查報告，專家與食藥署研判致癌物出現有三大關鍵，主要來自原料端汙染、高溫製程異常及放寬驗收標準。

陳清龍晚間受訪時表示，毒油事件爆發將近一個月，衛福部今天才端出調查報告，不僅只是姍姍來遲，而是整個政府已經麻木失能，自己看完報告只有一個疑問，「調查小組建議業者強化原料風險管理、製程監控及檢驗監測，那麼負責監督業者的衛福部與食藥署呢？只檢討業者不檢討自己，這份調查報告是來卸責的嗎？ 」

陳昭姿受訪時則說，中聯毒油事件延燒將近一個月，如今調查報告才姍姍來遲，毒油早就被國人吞下肚，更可笑的是居然只會叫「業者」改進，那麼請問還要政府幹嘛？難道衛福部和食藥署完全不用被究責？民眾黨要求公開完整調查小組會議記錄，看看到底是調查小組成為主管機關的遮羞布，還是衛福部刻意隱瞞真相。

陳昭姿說，食安相關預算從56億元暴漲到106億元，過去幾年金額直接翻倍，然而食安卻從蘇丹紅、發芽的馬鈴薯一路爛到毒油，民進黨大內宣的「食安五環」早已淪為「食安五空」，甚至連監察院到現在都毫無動靜、選擇性辦案，難怪國人會認為監察院根本沒有存在的必要。