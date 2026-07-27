被查水表也不怕？萊爾校長製作人再推影片「油萊油去查水表遊戲」

「萊爾校長製作團隊」與「風向株式會社」發布反毒油前導影片，引發熱議，製作人韋淳祐日前卻遭刑事警察局「查水表」關切。韋淳祐今再推出「油萊油去查水錶遊戲」Kuso影片，還註明「AI影片製作，請勿對號入座玻璃心」。

對於製作「油不得你」影片，韋淳祐日前強調，團隊想強調「苯駢芘」在科學上對人體造成的危害，這是所有科學可以論證的議題，而賴政府的無能也是大家可以看到的，整部影片從未提到賴清德總統，也未提及民進黨，主角更不是賴總統。

韋淳祐今天表示，因為一支「油不得你」，他認識了什麼叫國家機器，「片子沒嚇到誰，倒是有人被嚇到了」；言論自由不是誰賜的，是用出來的——用一次多一分，不用，就慢慢沒有了。

韋淳祐表示，司法應該是天平，不該是誰手上的工具；接下來，跟大家玩一場「查水錶」遊戲，「玩完之後，希望被查的還是水錶，不是你」。他還註明本片聲音及部分畫面使用AI製作，請不要對號入座。