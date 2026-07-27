還原修法會議…陳其邁怒問中央「20％標準誰訂」？蔣萬安：現場鴉雀無聲

毒油食安風暴，北市長蔣萬安上周六號召民眾上凱道反毒油，20萬人發怒吼。蔣今接受媒體人黃光芹專訪，蔣萬安也還原上周二行政院邀六都首長開食安法修法會議，除了修法草率，蔣也說，當場首長提出這些中央不合理的作法，高雄市長陳其邁也在會議中當場怒問「啊，這20%標準到底是誰定的」？全場鴉雀無聲，沒人敢出來承認。

蔣萬安今天接受黃光芹網路政論節目「中午來開匯」專訪，蔣萬安說，行政院上周邀六都首長召開修法會議，當天陳其邁也說，地方政府下架、上架被搞得人仰馬翻，對20%標準完全無法接受，口氣很重，但沒有人出來回答。包括與會的地方首長在內，站在地方父母官立場，都反對在沒有辦法確保安全無虞之前就貿然上架。

蔣萬安表示，不分黨派，地方父母官對於中央第一時間蓋牌、第二時間訂出完全不合道理的20%標準，都無法接受。沒有人願意負責、沒有人敢承認，這些都讓民眾覺得荒謬，也讓人質疑政府到底用什麼態度捍衛人民健康。

蔣強調，依食安法規定，是要當時下架原因消滅以後才可以上架。請問原因消滅了沒有？政府查明了沒有？連原因都沒查明，卻告訴民眾可以上架、安全無虞，這是讓他氣憤的地方。若民眾有疑慮，政府卻強行上架，那這些有疑慮的油品是不是送去給總統、院長？為什麼要老百姓吃？這就是人民最憤怒的地方。