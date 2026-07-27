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毒油事件蔣萬安再喊倒閣 政院：立院重點工作應為速審總預算

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。聯合報系資料照
行政院發言人李慧芝。聯合報系資料照

台北市長蔣萬安批評，油品案不見政府道歉，已有立委提到倒閣，若在野立場一致，他樂觀其成。行政院發言人李慧芝27日指出，地方市政屬地方首長職責，提出不信任案則是立法院依憲政機制行使的職權；現階段立法院最重要的工作，是盡速完成今年度中央政府總預算案審議。

李慧芝指出，今年度中央政府總預算案送交立法院迄今已333天，審議延宕已創下歷史紀錄。依「預算法」規定，明年度中央政府總預算案將於下個月依法送交立法院，若今年度預算案仍未完成審議，恐出現兩個年度總預算案同時待審的情形，希望立法院儘速履行憲政職責，完成今年度中央政府總預算案審議，避免因政治算計持續延誤，影響各項民生政策及國家建設進度。

蔣萬安再提倒閣說，是在今天接受廣播節目專訪時所提，他說，這次食安事件民眾上凱道發出怒吼，仍無人道歉、負責，這幾天已有很多立委跟他提到倒閣。

蔣萬安說，以現在立院生態，國民黨內部要有共識，當然也必須要民眾黨團同意，才能進行倒閣，各方應充分討論後認真思考，如果國民黨有共識、民眾黨也願意支持，在野有一致立場，他樂觀其成，若能透過這方式讓閣揆下台，為油品事件負起責任，當然是最好的方式。

蔣萬安 政院 李慧芝

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