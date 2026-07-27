蔣萬安再提倒閣 張景森支持：為憲政制度提供正當的民主出口

中聯致癌油風暴延燒，台北市長蔣萬安透露，有不少立委向他提倒閣，如果能透過倒閣，讓行政院長卓榮泰為毒油事件下台、負起政治責任，當然是最好方式。行政院前政務委員張景森27日表態支持，因為台灣的政治僵局，已經到了該由人民出面裁決的時候。

張景森透過臉書發文指出，行政院與立法院長期對立，政策推不動、法案過不了，朝野互相指責對方違背民意。既然雙方都認為自己才代表真正的民意，那就不要再隔空叫陣，而是把決定權交還給人民。

張景森表示，他支持倒閣，也支持國會全面改選。倒閣不盡然只是政治鬥爭，而是憲政制度提供的一條正當的民主出口。既然現有國會已無法形成有效治理，就應透過重新改選，讓人民重新決定國會的組成，建立新的民意基礎，結束當前的政治僵局。

張景森說，民主政治最大的裁判，不是政黨，不是政治人物，也不是媒體，而是人民。既然朝野都說自己代表民意，那就勇敢接受人民的檢驗。交還人民裁決，才是民主；尊重人民選擇，才是憲政。