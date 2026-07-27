蔣萬安再提倒閣…喊話政府為毒油負政治責任 陳時中：食藥署沒有一刻怠惰

台北市長蔣萬安因為毒油案槓上中央，再次提出「倒閣」，針對外界質疑政府處理遲緩，行政院政務委員陳時中說，政治歸政治、專業歸專業，「政治責任應建立在有沒有錯誤、有沒有怠惰。」強調這次不管中央或地方都人仰馬翻。

陳時中指出，政府6月30日接獲通報，7月1日要求中聯停工、停止販售，7月2日起啟動下架，隨後擴大清查中下游流向；7月7日對中聯裁罰逾1.6億元。7月9日決定全面預防性下架中聯4月至6月生產油品及下游產品，7月13日起展開分源、分類、逐批檢驗及上下游核對。

陳時中表示，中央與地方投入大量人力整理批號、產品流向及檢驗結果，食藥署每天對外公布進度，他不認為行政上有怠惰，也沒有隱匿資訊。

行政院已通過食安法修正草案送立法院審議，未來一定規模或高風險食品業者的安全監測計畫，須報中央主管機關核定。特定業者自設實驗室也須取得認證，並提高自主檢驗頻率，強化異常通報及追溯追蹤。

食藥署今天公布第三方獨立調查結果，認定問題並非單一設備故障或特定產地黃豆所致，而是原料風險辨識不足、製程未依原料品質調整，加上檢驗監測頻率不足，導致原料、製程及品管三道防線接連失守。陳時中指出，政府行政處置「沒有怠惰、也沒有蓋牌」，並將透過食安法修法，強制高風險業者的食品安全監測計畫須報中央核定。

陳時中強調，食安是複雜且科學性的問題，不能發現一項產品有問題就全面封殺，而應依風險程度精準下架、科學管理，將風險控制在合理可接受範圍。