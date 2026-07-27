影／網路反毒油影片遭警上門關切 藍委：中華民國已變警察國家？

國民黨立委林沛祥、洪孟楷、 黃建賓、許宇甄、牛煦庭等人上午在國民黨立院黨團舉行「毒油來源抓不到 要抓小編馬上到 因爲別讓萊爾校長不開心？」記者會，就「萊爾校長」創作人韋淳祐日前發布反毒油網路短影片「油不得你」，遭刑事警察局登門關切，質疑「查水表」。

林沛祥表示今天不是要談一支影片，也不是要替任何人護航，要問的是，難道今天的中華民國已經變成所謂的警察國家了嗎？一位製作政治諷刺影片的創作者，因為發布了一支是批評政府食安政策的影片，刑事警察竟然直接找到家裡。當事人不在，家裡只有父親，警方卻向家屬表示要找人回去製作筆錄，甚至依照媒體跟當事人的說法，還要談到把人帶回去以及影片要不要下架。

林沛祥指出消息曝光引發輿論討論之後，警方卻改口不用製作筆錄了。林沛祥批評這是偵查犯罪還是在測試民意？或是在依法辦案？還是在看風向辦案？這種辦案方式人民怎麼可能不害怕？警察直接登門找人，究竟是法律上的通知，還是心理上的施壓？當事人不在家，卻讓家人先擔心受怕，還沒有任何書面依據，家屬就先承受警察登門的壓力。林沛祥質疑，這是必要的偵查作為嗎？還是故意告訴你「我們知道你住哪裡，也知道你的家人是誰」？