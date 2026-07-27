毒油風暴...台中綠議員衝上台要盧秀燕道歉 藍議員反批賴總統道歉

台中市議會今年最後一次定期會今天開議，剛開議就散發出濃濃火藥味，民進黨議員率先衝上備詢台，要求市長盧秀燕為致癌油事件道歉、衛生局長曾梓展下台，藍營議員不甘示弱，也組團上前高呼，要求賴清德總統道歉、行政院長卓榮泰下台。

今年適逢選舉年，本屆最後一次定期會提前舉辦，今天開議，議程包含宣讀議案、財政局主計處報告明年度總預算案、三讀案第一讀會等等。議長張清照上午10時50分許宣布開議，盧秀燕走入議場前，並未接受媒體採訪。

民進黨議會黨團總召周永鴻首先發言，表示衛生局在業務工作報告中強調要鞏固食安，但在本次中聯油脂案件中完全沒有具體作為，過去8年更只抽驗過一次中聯油，還是和中央聯合稽查；這樣沒辦法審預算，除非衛生局長曾梓展下台、市長盧秀燕道歉。

周永鴻痛批，上周台中發生那麼多事情，盧秀燕整天不見，跑去台北搞政治，今天要是不道歉，會議也不用開了。民進黨議員隨即群起衝上盧秀燕的備詢台前，舉牌大喊「盧秀燕道歉」「衛生局長下台」「盧秀燕只秀不驗」！

國民黨議員也不甘示弱，在黨團書記長李中的帶領下，同樣拎起手板衝上備詢台，高呼「賴清德道歉」「卓榮泰下台」，場面相當混亂，張清照宣布暫時休息，盧秀燕也離開備詢台。藍、綠黨團在備詢台前互相叫囂約5分鐘，上午11時許各自回到座位，11時20分許會議重新開始。

台中市議會今年最後一次定期會開議首日，藍綠就針對食安議題互槓，分別要求賴總統與盧秀燕道歉，會議暫停約半小時。記者陳敬丰／攝影

國民黨台中市議會黨團高喊「賴清德道歉」「卓榮泰下台」。記者陳敬丰／攝影