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「油不得你」被查水表 徐巧芯酸講話像賴清德恐被抓

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯今接受「千秋萬事」廣播專訪。圖／中廣新聞網提供
國民黨立委徐巧芯今接受「千秋萬事」廣播專訪。圖／中廣新聞網提供

致癌油案延燒，國民黨號召人民725上凱道發出怒吼，國民黨立委徐巧芯今天表示，民怨炸鍋是因為民進黨太傲慢，反毒油大遊行其實是被民進黨動員出來的，至於反毒油影片「油不得你」製作人韋淳祐遭警方登門關切，她要提醒全台灣兩千三百萬人，「如果講話像賴清德總統，就可能被抓走。」

徐巧芯今接受「千秋萬事」廣播專訪時表示，「油不得你」影片發出是具名的，裡面的口白直接講「我是苯駢芘」，並沒有說聲音就是賴清德本人，如果是妨礙名譽或是公共侮辱等，是屬於告訴乃論，他們沒有聽說賴清德去提告，憑什麼去敲韋淳祐家的大門，憑什麼叫他去做筆錄、還跟他說「要不要考慮下架？」

徐巧芯批評，賴清德是很自私的人，所以行政院長卓榮泰、衛福部長石崇良、食藥署長姜至剛對賴而言是「免洗筷」，他真的不在意他們會不會下台，「但是能不能繼續當總統，他很在意，」反毒油凱道集會其實是被民進黨動員出來的，因為中央政府的傲慢，把老百姓逼上街頭；尤其在宣布要上凱道後，他們的態度變本加厲，越來越糟糕，用手揮打媒體的總統府秘書長潘孟安，民進黨發言人吳崢「我沒有逼你吃毒油」，連遊行結束還出來說，民眾上街頭護食安叫「鬧劇」。

徐巧芯說，民進黨態度越傲慢，是把人民往自己身邊推得越來越遠，致癌油很毒，但是讓大家更憤怒的是人心歹毒，到現在目前還沒有真相，卻把所有對於政府不利的宣傳全部切斷手腳，就覺得沒事了，這是現在政府讓大家覺得最痛恨跟最可惡的地方。

對於總統府呼籲遊行結束，地方首長快回去上班，徐巧芯批評，其實賴總統自己最不愛上班，全台灣唯一一個歷史上200多天，可以不進議會的地方首長叫做賴清德，連監察院都認證。

此外，大罷免大失敗726滿一周年，徐巧芯狠酸民進黨台北市長參選人、立委沈伯洋選舉選到出國看棒球比賽，知道自己就是罪魁禍首，把台北市弄得亂七八糟鬧哄哄的，還好意思選台北市長，現在不願意面對往美國跑，這跟逃難有什麼兩樣？

徐巧芯 賴清德 凱道 致癌沙拉油 反毒油

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