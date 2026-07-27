反毒油影片模仿總統聲音 吳崢：恐觸法有必要請司法調查

「萊爾校長」創作人韋淳祐發布「油不得你」影片，影片主述聲音酷似賴清德總統，遭刑事局關切，引發藍營質疑「查水表」。民進黨發言人吳崢說，用AI或深偽方式假冒他人聲音、影像都可能觸法，也製造隱藏的風險與混亂，有必要請司法單位依法調查清楚。

吳崢今日在民進黨記者會指出，在法律上，若用AI合成或是以深偽技術（Deepfake）假冒他人，不論是影像、聲音或文書，可能觸犯偽造私文書罪；近年針對公眾人物、政治人物相關仿冒事件造成社會很多紛爭，也讓社會付出很多成本，不論是詐騙案件或假資訊的認知作戰等，民眾一定要留意。

吳崢說，如果AI假冒的對象是政府官員，或者是正副總統，對社會上造成的混亂會有更大衝擊，比如天災時民眾仰賴政府發布訊息，若有AI合成假冒影片，可能製造風險和未來可能的混亂，他認為有必要請司法單位依法調查清楚。

媒體追問，藍營擬再度號召民眾上凱道，時間定於8月1日，主題為拒絕毒酒駕、司法要正義等。

吳崢指出，民進黨尊重政黨跟人民有集會遊行的權利，民進黨尊重，但國民黨是國會第一大黨，社會關注議題比如強化食安、毒駕與酒駕稽查，中央政府與立法院一直都在進行相關的處理。

吳崢指出，如果國民黨想跟政府、民進黨合作，強化對毒駕的查緝、食安的稽查等，最重要的關鍵，還是要在立法院推動整體制度的改善，遺憾的是，過去這段時間，許多國民黨立委似乎未把心思放在立法院的工作，包含115年度中央政府總預算案，拖到現在都還沒有完成，他期許手握權力的立委，應回到立法院就事論事，才能真正幫助台灣社會。