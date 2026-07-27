福壽廠房失火 民眾憂「滅證」

聯合報／ 記者游振昇趙容萱／台中報導

中聯油脂毒油風暴持續延燒，下游的福壽實業正進行問題油品回收，不料位於台中市沙鹿區的廠房昨天突然發生火警，現場冒出陣陣黑色濃煙與臭味，引發附近居民擔心空品，甚至質疑業者是否企圖「滅證」。消防隊到場後迅速撲滅火勢，初步研判應與回收油品無關；市府環保局表示，施工不慎引發火災，將依空汙法裁處，最高可裁罰五百萬元。

台中市消防局昨上午九時卅六分接獲報案，指沙鹿區沙田路發生火警，立即派遣沙鹿、清水及龍井分隊，出動各式車輛八輛、消防人員十七人趕赴現場搶救。消防隊員抵達時，現場頂樓正冒出濃烈黑煙，廠內人員已展開緊急處置。火勢於上午九時五十一分順利熄滅。

消防局說明，起火地點位於食品倉庫六樓頂樓室外，燃燒物件為廢棄洗滌桶，所幸沒有人員受傷受困，也無重大財物損失。

針對火災產生的濃煙與惡臭，台中市環保局表示，智慧判煙系統於上午九時卅四分便同步監測到黑煙，第一時間已派稽查人員前往現場展開調查。

環保局昨晚說明，經會同廠方人員勘查，該廠昨更換食品倉庫樓頂空氣汙染防制設備洗滌塔內填充材，於九時卅四分，因施工不慎引燃洗滌塔內塑膠拉西環。

火災 台中市 福壽實業

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