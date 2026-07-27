執法雙標 法界憂限縮言論自由

反毒油影片「油不得你」引發警方查水表爭議，警方持續釐清影片是否涉及刑法詐欺、加重誹謗、違反個人資料保護法等罪。有法界人士認為，機關執法標準與民眾感受存在巨大落差，恐怕是引發爭議的關鍵；也有律師認為不宜輕易論罪，以免限縮言論自由。

法界人士表示，檢警調執法惹議，主因執法標準與民眾感受出現巨大落差，扯到政治就火速辦理，甚至不同顏色背景有不同對待，令民眾質疑執法雙標。

律師黃柏榮表示，若影片已明確標示「ＡＩ生成」，或就整體觀察，一般閱聽人足以辨識其為諷刺、創作，而非用以證明特定事實者，不宜逕以偽造文書或個人資料保護法論罪，以免對言論自由造成不必要的限縮。

黃柏榮說，深偽語音的可責性，不僅在於言論內容對個人名譽的貶損，更在於行為人擅自借用他人的聲音同一性，使社會誤認相關表述出於本人，所侵害的是公眾對影音真實性的普遍信賴，屬於超個人法益；至於誹謗罪所保護的名譽，僅及於個人，未能完整涵攝前述面向。

他指出，妨害名譽罪屬告訴乃論，是為保護個人名譽，由被害人決定是否追訴；深偽技術所侵害的公共信用，則不專屬特定個人，自然不由被害人決定是否處分。

黃柏榮說，偽造文書罪並非告訴乃論，法益性質較符合本案，且偽造文書罪區分偽造、行使等兩行為態樣，在製作階段即可評價，在罪數處理上較為周延；至於蒐集他人語音訓練模型者，執法機關宜併依個人資料保護法偵辦，兩者分別對應行為的不同階段，並無重複評價之虞。