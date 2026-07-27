執法雙標 法界憂限縮言論自由

聯合報／ 記者李隆揆／台北報導

反毒油影片「油不得你」引發警方查水表爭議，警方持續釐清影片是否涉及刑法詐欺、加重誹謗、違反個人資料保護法等罪。有法界人士認為，機關執法標準與民眾感受存在巨大落差，恐怕是引發爭議的關鍵；也有律師認為不宜輕易論罪，以免限縮言論自由

法界人士表示，檢警調執法惹議，主因執法標準與民眾感受出現巨大落差，扯到政治就火速辦理，甚至不同顏色背景有不同對待，令民眾質疑執法雙標。

律師黃柏榮表示，若影片已明確標示「ＡＩ生成」，或就整體觀察，一般閱聽人足以辨識其為諷刺、創作，而非用以證明特定事實者，不宜逕以偽造文書或個人資料保護法論罪，以免對言論自由造成不必要的限縮。

黃柏榮說，深偽語音的可責性，不僅在於言論內容對個人名譽的貶損，更在於行為人擅自借用他人的聲音同一性，使社會誤認相關表述出於本人，所侵害的是公眾對影音真實性的普遍信賴，屬於超個人法益；至於誹謗罪所保護的名譽，僅及於個人，未能完整涵攝前述面向。

他指出，妨害名譽罪屬告訴乃論，是為保護個人名譽，由被害人決定是否追訴；深偽技術所侵害的公共信用，則不專屬特定個人，自然不由被害人決定是否處分。

黃柏榮說，偽造文書罪並非告訴乃論，法益性質較符合本案，且偽造文書罪區分偽造、行使等兩行為態樣，在製作階段即可評價，在罪數處理上較為周延；至於蒐集他人語音訓練模型者，執法機關宜併依個人資料保護法偵辦，兩者分別對應行為的不同階段，並無重複評價之虞。

言論自由 影片

延伸閱讀

AI冒用總統聲音 法律專家：恐涉偽造文書等刑責

用政治人物聲音揄揶被查水表 在野批走回獨裁：言論自由界線在哪？

反毒油影片製作人遭查水表 要求下架

反毒油影片遭「查水表」 萊爾校長小編：查毒油和查我的速度差很多

相關新聞

遊行過後…毒油案究責 衛福部不動如山

中聯油脂爆發致癌油事件，至今延燒近一個月，台北市長蔣萬安號召七二五凱道大遊行，執政黨似乎不為所動。據了解，賴清德總統雖提出「該究責就要究責，絕不寬貸」，但總統府在遊行結束後拋出一句「盡速回工作崗位」，似乎透露弦外之音，衛福部不動如山，部內高層聯絡群組也異常平靜，毫無人事異動氛圍。

在野批食安五空 提案砍食安辦及食品雲預算

中聯毒油事件持續延燒，連帶影響今年度中央政府總預算案審查。在野黨立委質疑食安五環政策淪為「食安五空」、食品雲計畫耗費大量經費無法達到應有成效，因而鎖定行政院食品安全辦公室及食品雲計畫相關預算，民眾黨立法院黨團分別提案全數凍結與減列，國民黨立委也提案刪凍。

遭查水表 藍聲援「油不得你」

「萊爾校長」創作人韋淳祐發布「油不得你」影片，遭刑事局關切。國民黨昨聲援力挺，韋淳祐說，原來在賴政府眼裡，一支影片對玻璃心的威脅，比一級致癌物對人民威脅還緊急，「查毒油的速度和查我的速度，差很多」。民進黨秘書長徐國勇說，深偽就是用ＡＩ製造錯假訊息，影響人民對政府施政的正確認識；何況假冒人家的聲音、身分、沒講過的話，可能涉及法律問題。

執法雙標 法界憂限縮言論自由

反毒油影片「油不得你」引發警方查水表爭議，警方持續釐清影片是否涉及刑法詐欺、加重誹謗、違反個人資料保護法等罪。有法界人士認為，機關執法標準與民眾感受存在巨大落差，恐怕是引發爭議的關鍵；也有律師認為不宜輕易論罪，以免限縮言論自由。

福壽廠房失火 民眾憂「滅證」

中聯油脂毒油風暴持續延燒，下游的福壽實業正進行問題油品回收，不料位於台中市沙鹿區的廠房昨天突然發生火警，現場冒出陣陣黑色濃煙與臭味，引發附近居民擔心空品，甚至質疑業者是否企圖「滅證」。消防隊到場後迅速撲滅火勢，初步研判應與回收油品無關；市府環保局表示，施工不慎引發火災，將依空汙法裁處，最高可裁罰五百萬元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。