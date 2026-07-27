在野批食安五空 提案砍食安辦及食品雲預算

中聯毒油事件持續延燒，連帶影響今年度中央政府總預算案審查。在野黨立委質疑食安五環政策淪為「食安五空」、食品雲計畫耗費大量經費無法達到應有成效，因而鎖定行政院食品安全辦公室及食品雲計畫相關預算，民眾黨立法院黨團分別提案全數凍結與減列，國民黨立委也提案刪凍。

今年度中央總預算尚未通過國會審議，立法院力拚本會期延會期間完成三讀程序。針對行政院消保及食安業務，目前編列一四三二萬五千元，藍白立委近期提出預算案，其中，民眾黨團提案全數凍結，國民黨立委許宇甄提案減列三三九萬兩千元、國民黨立委黃仁提案凍結三百萬元。

民眾黨團提案指出，近期發生中聯致癌毒油事件，行政院食品安全辦公室未能發揮跨部會協調與督導把關之責，非但未能及時統合量能，更放任行政部門決策反覆。

民眾黨團表示，整體食安防線已淪為「官員空談、機制空轉、標準空泛、資訊空白、究責落空」，因此提案凍結一四三二萬五千元，行政院及所屬在三個月內向立院內政委員會提專案報告，經過同意後才始得動支。

此外，針對行政院推動食品雲計畫，民眾黨團同步提案減列一般行政項下基本行政工作維持業務費之特別費四五○萬八千元。

民眾黨團提案指出，食品雲計畫推動以來，累計經費達到新台幣十億元，希望提升食品原料的下游追溯效率，但如今仍需要靠業者自主揭露，或者由衛生主管機關派出大量人力，逐一致電業者釐清下游產品，不僅耗費第一線稽查人力，更無法即時攔截問題食品。

民眾黨團表示，食品雲耗費大量經費卻無法達到應有成效，行政院長卓榮泰身為食安會報召集人責無旁貸，因此提案減列四五○萬八千元。