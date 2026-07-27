遊行過後…毒油案究責 衛福部不動如山

聯合報／ 記者沈能元李樹人黃婉婷周佑政／台北報導
國民黨25日晚在凱達格蘭大道發起「我是人，我反毒台」集會活動，民眾手舉「反毒油、護食安」的標語表達對民進黨政府的不滿。聯合報系資料照
國民黨25日晚在凱達格蘭大道發起「我是人，我反毒台」集會活動，民眾手舉「反毒油、護食安」的標語表達對民進黨政府的不滿。聯合報系資料照

中聯油脂爆發致癌油事件，至今延燒近一個月，台北市長蔣萬安號召七二五凱道大遊行，執政黨似乎不為所動。據了解，賴清德總統雖提出「該究責就要究責，絕不寬貸」，但總統府在遊行結束後拋出一句「盡速回工作崗位」，似乎透露弦外之音，衛福部不動如山，部內高層聯絡群組也異常平靜，毫無人事異動氛圍。

面對藍營點名行政院長卓榮泰、衛福部長石崇良等人下台，知情人士坦言，當議題被推向「藍綠對決」的生死鬥，執政黨若在壓力下配合撤換首長，形同自打臉，還有人笑稱是「蔣萬安救了石崇良」。

衛福部今公布中聯進廠調查報告

衛福部預計今天下午將公布中聯案進廠稽查及苦茶油調查報告。據了解，府院黨態度一致，定調是在野黨政治性動員，黨內評估對二○二六選情衝擊有限，最終效果僅止於鞏固基本盤；目前執政高層將事件歸因於業者惡意隱匿，訴求中央地方合作查處食安問題，並推動食安法修正。民進黨立法院黨團也喊話，「上街遊行抓不到毒油」，應回到議場審查預算，落實地方查驗責任。

民進黨人士分析，食安事件對政府一定扣分，但此次事件與過往地溝油不同，現在是「殘留量超標」的科學認定問題，且台灣標準相對嚴格，民眾的直接感受與反應相對較小，加上政府積極補破網，日前行政院推出食安法修法，「球已在立法院」。

去年八二三大罷免失利，內閣改組，據傳時任衛福部長邱泰源拒絕請辭，導致人事布局受阻。邱泰源當時私下動員，眾多醫事法律團體表態力挺留任，但當時衛福部早有「易主」風聲，內部人事都明顯感受到邱泰源下台只是早晚問題。

反觀這次致癌油品風暴，儘管總統府、行政院均要求究責，民眾黨主席黃國昌更公開點名食藥署長姜至剛將在凱道遊行前下台走人，以平息眾怒，甚至石崇良也頻傳異動，醫界一度盛傳，行政院政委陳時中可能回鍋，重掌衛福部。

原以為凱道遊行後，賴政府應有所動作，但總統府回應「盡速回工作崗位」，行政院仍主打「中央與地方應各司其職」等論調，衛福部更顯低調，處於火線的石崇良、姜至剛這兩天幾乎不對外發言，希望透過修正食安法，重拾民眾信賴。

衛福部內部並未出現下台換人氛圍，連部內高層聯絡群組也異常平靜，與前任部長邱泰源下台前的肅殺之氣截然不同。外界研判，層峰應不會在此關鍵時刻讓官員下台，一旦有人下台，就代表執政失敗，後續政治風暴恐如海嘯般襲來。

相關人士指出，就目前風向來看，石崇良、姜至剛應可保住官位，但短期內應拿出政績，才能讓賴政府止血。若年底選戰一敗塗地，屆時不只是二、三人的烏紗帽掉地，行政團隊勢必大改組，以迎接二○二八硬仗。

衛福部 石崇良 蔣萬安 賴清德 卓榮泰

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在野批食安五空 提案砍食安辦及食品雲預算

中聯毒油事件持續延燒，連帶影響今年度中央政府總預算案審查。在野黨立委質疑食安五環政策淪為「食安五空」、食品雲計畫耗費大量經費無法達到應有成效，因而鎖定行政院食品安全辦公室及食品雲計畫相關預算，民眾黨立法院黨團分別提案全數凍結與減列，國民黨立委也提案刪凍。

遭查水表 藍聲援「油不得你」

「萊爾校長」創作人韋淳祐發布「油不得你」影片，遭刑事局關切。國民黨昨聲援力挺，韋淳祐說，原來在賴政府眼裡，一支影片對玻璃心的威脅，比一級致癌物對人民威脅還緊急，「查毒油的速度和查我的速度，差很多」。民進黨秘書長徐國勇說，深偽就是用ＡＩ製造錯假訊息，影響人民對政府施政的正確認識；何況假冒人家的聲音、身分、沒講過的話，可能涉及法律問題。

執法雙標 法界憂限縮言論自由

反毒油影片「油不得你」引發警方查水表爭議，警方持續釐清影片是否涉及刑法詐欺、加重誹謗、違反個人資料保護法等罪。有法界人士認為，機關執法標準與民眾感受存在巨大落差，恐怕是引發爭議的關鍵；也有律師認為不宜輕易論罪，以免限縮言論自由。

福壽廠房失火 民眾憂「滅證」

中聯油脂毒油風暴持續延燒，下游的福壽實業正進行問題油品回收，不料位於台中市沙鹿區的廠房昨天突然發生火警，現場冒出陣陣黑色濃煙與臭味，引發附近居民擔心空品，甚至質疑業者是否企圖「滅證」。消防隊到場後迅速撲滅火勢，初步研判應與回收油品無關；市府環保局表示，施工不慎引發火災，將依空汙法裁處，最高可裁罰五百萬元。

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