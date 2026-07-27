盧秀燕喊話 總統上班處理食安

致癌油風暴引發民怨，民眾七二五上凱道，總統府卻消極回應「盡速回工作崗位」。台中市長盧秀燕昨批執政黨根本沒有在上班、心也不在人民身上，喊話「賴清德總統上班處理食安」；台北市長蔣萬安也砲轟中央，無法接受如此傲慢的威權心態，大家對這個政府已經受夠了。

去年七二六大罷免落幕至今滿周年，賴清德總統當年曾表示要「休養生息」，卻未兌現。蔣萬安昨與國民黨立委出席「大罷免大失敗感謝祭」時指出，大罷免大失敗一周年後，政府沒有檢討，民進黨不懂得謙卑面對人民，反而變本加厲撕裂社會。

蔣萬安說，他不能接受總統府在遊行活動結束後，要縣市首長及公職人員回到崗位上面，這種「家父長制」的說法，全民是這次毒油事件的受害者，政府處理得荒腔走板，各縣市政府站上凱道，捍衛人民食安，這是職責所在，也是必須要做，他真的無法理解政府竟是如此傲慢的威權心態。

蔣萬安感嘆，民進黨執政十年，食安千瘡百孔，當年民進黨在野時大聲喊「三天內查清流向，總統道歉、行政院長下台」，如今面對毒油，民進黨卻拿不出同樣標準，不僅雙重標準，還沒有反省能力，百姓只能用手中選票告訴這個中央，「我們受夠了，人民受夠了」。

國民黨前天在凱達格蘭大道發起「我是人，我反毒台」集會活動，數萬人在總統府前表達對民進黨政府的不滿，手舉標語要「賴清德道歉、卓榮泰下台」。聯合報系資料照

盧秀燕昨到花蓮參加國民黨花蓮縣黨部團結自強大會，她指出，事件爆發至今，中央始終未向社會清楚交代油品為何致癌、原因為何、如何避免風險，也未有效整合實驗室、科學家及食安專業人員查明真相；更令人無法接受的是，政府未全面下架相關產品，反而要求民眾自行查詢批號辨識風險產品。

盧秀燕質疑，多數民眾根本無法辨識產品批號，有些商品經過分裝後甚至看不到批號資訊，要求消費者自行查驗並不切實際，政府將風險轉嫁給人民，形同要民眾自行承擔食安責任。

盧點名賴總統，毒油事件發生後僅輕描淡寫提醒民眾「注意一下」，這樣態度是對人民健康風險的漠視，至今未查明真相，社會大眾依舊不安，中央卻允許相關產品持續上架販售，再要求民眾自行避開風險，令人無法接受。若中央政府認為食安問題不需負責，人民何必繳納稅金請政府治理國家、保障民眾健康與安全，她呼籲中央盡速查明真相、提出具體作為，才能重建民眾對食安體系的信心。

柯文哲：政府講不清楚很奇怪

民眾黨創黨主席柯文哲前天缺席凱道遊行，他昨受訪說，民眾想知道致癌油怎麼發生的？油到哪裡去？將來怎麼辦？政府花了一個月講不清楚很奇怪，不可能是笨到不知道原因，他質疑政府到底是在掩蓋什麼？