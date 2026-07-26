致癌油事件延燒 陳時中駁中央包庇：絕無隱匿甩鍋、食安法修法補漏洞

中聯油脂爆發致癌油事件，至今已約延燒一個月，大批民眾上周六在總統府前的凱道集會抗議，表達「反獨油、護食安」訴求。行政院政務委員陳時中今在臉書表示，最近問題油品事件引發社會廣泛討論，過程中我們也看到許多政治性的動作言語，甚至是不符事實的錯假資訊，為讓事情全貌更加清晰，我昨天特別在媒體專訪上進一步說明，在此一併也向大家來報告。

陳時中提到三點說明。第一、中央絕無包庇隱匿或甩鍋。他指出，有關事件處置的過程，6月30日食藥署接獲消息，7月1日就前往中聯查廠，當天立刻命業者停工停售，接下來幾天內召集專家會議、下架產品，並且對業者祭出重罰處分等處置，一個星期內食藥署同仁辛苦奔波，為的就是守護食安降低傷害，所以絕對沒有隱匿、包庇或甩鍋等情事。

在對於中聯公司的處置過程中，也看到有關「中央不讓查廠」的指控，這是錯誤資訊。陳時中說，他要特別強調，地方政方為了查明缺失與原因前往查廠，本來就是地方的權責，不需要食藥署同意，中央也會全力配合，但在7月5日，我們確實不贊同當時就迅速展開「復工查廠」，這就好比一個病患還在緊急手術當中，醫生正努力切除腐壞組織，結果立刻就有人要來做出院前的檢查評估，顯然不合理。這次油品事件當務之急是徹底找到油品問題、停售下架以保障食安，此時急著去談「復工前的準備查廠」並不恰當。

第二、食安法修法堵漏，防止事件再發生。陳時中說，除了中聯相關油品與食品的處置工作，制度面的改善強化也刻不容緩，因此上周三他在行政院邀請六都首長進行食安修法審查會議，大家最大的共識就是「趕快修法」，因此經過中央地方充分研議與修改後，周四就將「食品安全衛生管理法」草案送行政院會討論通過。

此外，這次事件也出現許多有關中央地方權責分工的討論，陳時中說，他想跟大家報告，依據現行「食安法」第41條，地方衛生局本於法定權責進行第一線現場稽查與抽驗；中央則在跨縣市協調、量能支援與決策上全力支援地方。食安管理沒有甩鍋的空間，「有權就有責」，只有中央地方共同努力，才能把漏洞堵住。

第三、中央地方是一個政府，必須充分合作。陳時中指出，最後他還是要呼籲，站在人民的角度，中央跟地方是一體的「一個政府」，必須要有充分的合作，才能解決民眾真正關切的問題，也才符合國人真正的期待。過多的政治操作除了徒增社會成本與對立情緒，並不會讓食品變得更安全，只有虛心面對問題、完善法令制度、積極落實稽查與究責，讓不肖業者肩負起應負的責任，把每一道防線築牢，才能真正守護食安。