【重磅快評】不解決問題只檢討人民 映射出執政黨真是朽木為官

致癌油問題爆發近一個月，政府還無法告訴民眾問題出在哪裡，但當數萬名民眾為了食安問題走上凱道怒吼，民進黨卻說，鬧劇遊行已結束。當民眾以反諷手法製作質疑政府的影片，警方馬上上門查水表，無法解決問題的政府，只想解決要真相、提出質疑的民眾，這樣傲慢的政府，眼中還有人民嗎？

政府從六月底得知中聯油脂被檢驗出含有致癌物苯駢芘（BaP）超標4倍至今，仍查不出問題來源，接連又爆出其他油品也驗出含苯駢芘，儘管相關油品、使用問題油品的相關食品陸續下架，但問題根源沒找出來，誰能確保後續生產的油品沒有問題？過去這幾年的食安案件不少，政府花在食安的經費每年動輒幾十億，建造出國家級實驗室、食安雲等看起來理應可以處理食安問題的機制，如今卻連找出問題的速度都比12年前的地溝油還慢，豈能怪外界質疑，到底錢都花哪去了？

食安向來是民眾在意的議題，尤其癌症近年來一直是國人十大死因的重中之重，民眾對每天食用油、食物中油脂有沒有問題的關心、在意程度，因為這是每個人的日常、誰都不想吃到有問題的食品，多少學童已吃下致癌油，家長們的擔憂，政府官員顯然到現在還感受不到。

民眾在意的基本民生問題，政府遲遲無法解決，但對提出質疑跟問題的不同意見者，動作卻很快。「萊爾校長製作團隊」與「風向株式會社」日前發布反毒油前導影片在網路上引發熱議，刑事局隨即上門「查水表」。也難怪製作人韋淳祐質疑，政府查毒油跟查辦他的速度怎麼差這麼多？這樣的作法跟當初進口蛋爭議，民眾發現買到問題蛋PO上網馬上被查水表，但對農業部被指控涉嫌圖利特定業者進口蛋的問題，始終查不清楚。

或許，在賴政府眼裡，一支質疑當今政府的影片，比一級致癌物對人民的危害更嚴重；或許，這個至今無法解決問題的政府，還不知道要如何追查致癌油的源頭，才會反過頭來，想要解決所有提出質疑的人；當年以街頭運動起家、幾乎人人都曾站上街頭抗議掌權者的民進黨，如今把上街頭的民眾形容是「鬧劇」，如此傲慢的態度回應，正可看出執政黨官員與民心的距離有多遠。

「謙卑、謙卑、再謙卑」是前總統蔡英文在2016年總統大選勝選之夜提出的名言，當時她期許執政的民進黨團隊能隨時傾聽人民聲音；如今，執政黨對民意的不在意與輕賤，只會檢討人民、追殺反對聲音者的種種作法，真是讓人見識到何謂：廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿。