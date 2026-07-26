快訊

「薰衣草」男星王凱猝逝！曾消失2年突罹病進手術房

蔡壁如到高雄佛光山短期修行 相約「這時」再相見…有人祝福有人觀望

42歲網紅牙醫猝逝 生前曾說「整個人快爆掉」…醫分析夜間猝死可能原因

聽新聞
0:00 / 0:00

油對台灣人有多重要？中研院學者何美鄉談中聯油事件：別只喊食安口號

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
專家認為，食用油風波應將焦點回到科學證據與制度改革，從原料、製程到監測機制全面檢討。聯合報系資料照
專家認為，食用油風波應將焦點回到科學證據與制度改革，從原料、製程到監測機制全面檢討。聯合報系資料照

中聯油脂大豆沙拉油苯駢芘超標事件引發全台食安風暴，昨晚民眾穿著白衣走上凱達格蘭大道，表達對食品安全的憂心。中研院前研究員何美鄉認為，社會討論若停留在情緒宣洩，難以真正改善台灣食品安全，應將焦點回到科學證據與制度改革，從原料、製程到監測機制全面檢討，才能降低未來再度發生類似事件的風險。

何美鄉在臉書發文指出，若要真正為食安發聲，就應提出可落實的改善策略。她引用國民營養健康調查資料分析，國人每日約三分之一熱量來自脂肪，以每人每天攝取2000大卡估算，相當於每天約攝取74公克脂肪，全台一年食用油脂消耗量約62萬噸。

何美鄉以媒體揭露資料推估，中聯油脂一年生產約12萬噸大豆油，約占國人食用油攝取量近二成，折算約占總熱量來源6%。若以整體供應鏈角度來看，中聯油在國內食用油市場具有相當重要的地位，一旦發生品質問題，影響層面恐不容小覷。

何美鄉提醒，實際攝取並非平均分配，外食族、年輕人及學童等族群，可能更容易接觸到相關油品。若品質管理出現漏洞，健康影響未必立即顯現，而可能在多年後，以慢性疾病增加的形式逐步浮現。

針對如何強化食用油安全？何美鄉提出四項具體建議。

一、源頭管制要從大豆食材訂定標準

食藥署可以趁機檢討，參考國際標準重新檢討進口大豆規格，作為食用油原料的大豆品質要求。台灣已是高所得國家，全民健康由健保共同承擔，更應提高原料品質要求，而非為節省成本犧牲食安。

二、建立與原料品質相對應的監測制度

在大豆油成品標準不變情況下，使用愈劣值（劣等級）的大豆原物料，提煉油的成本就會更高，檢驗成品也需更頻繁，這也同樣會提升製造的成本，但縮短抽驗週期可降低風險。

三、製程需要精密管控的參數

食用油精煉雖屬成熟技術，但製程中仍涉及溫度控制、真空系統等關鍵參數，政府除調查事件原因外，也應檢視業者是否建立完整自動監控及製程紀錄系統，並評估設備是否需要更新，以降低製程汙染風險。

四、同步盤點、稽查國內其他大型製油廠

不應只針對涉案業者調查，而應同步盤點、稽查國內其他大型製油廠的生產流程與管理制度，建立一致性的製程管理與風險監測機制，降低整體產業發生類似事件的機率。

何美鄉呼籲，不應一味追求低價與高CP值，否則容易壓縮食品業者提升品質與設備投資的空間。至於國家政策，食品安全需要政府、產業與消費者共同承擔責任，政府更可藉此次事件，廣泛徵詢專家、民間及產業界意見，投入更多資源規畫國家食品政策的轉型，逐步提升食品安全與營養品質。

食安 中聯 何美鄉

延伸閱讀

中聯油案泰山再發聲明 董座還原油品時間軸、祭出兩大承諾

油品問題連環爆！專家促驗所有食用油

方元沂／從毒油風暴看董事會責任

「沒有絕對安全就不賣大豆油」 泰山強調：若中聯未徹底改善就不同意復工

相關新聞

油對台灣人有多重要？中研院學者何美鄉談中聯油事件：別只喊食安口號

中聯油脂大豆沙拉油苯駢芘超標事件引發全台食安風暴，昨晚民眾穿著白衣走上凱達格蘭大道，表達對食品安全的憂心。中研院前研究員何美鄉認為，社會討論若停留在情緒宣洩，難以真正改善台灣食品安全，應將焦點回到科學證據與制度改革，從原料、製程到監測機制全面檢討，才能降低未來再度發生類似事件的風險。

總統府「尊重」民眾上凱道權利卻未回應訴求 廖偉翔：完美詮釋執政者傲慢

超過10萬民眾725上凱道反毒台集會，總統府在集會活動結束後，僅表示尊重表達意見權利，呼籲藍、白公職與民代「儘速回到工作崗位」，卻未回應凱道集會訴求。國民黨立委廖偉翔表示，賴總統面對人民走上街頭，不但沒有虛心檢討，反倒冷嘲熱諷，完美詮釋何謂執政者的傲慢。

盧秀燕批中央漠視毒油風暴 喊話「總統上班處理食安」

中聯油脂致癌油事件持續延燒，約20萬名民眾昨天身穿白衣走上凱道遊行，要求政府正視食安問題。台中市長盧秀燕今天到花蓮參加國民黨花蓮縣黨部團結自強大會時，痛批中央面對民怨卻以「回去好好上班」回應，直言執政黨沒有在上班，心也不在人民身上，喊話「總統上班處理食安」。

李四川聲援「萊爾校長」製作人 批政府聽不進基層聲音

國民黨新北市長參選人李四川今天上午前往板橋埔墘興隆市場掃街，針對「萊爾校長」製作人韋淳祐遭警方關切一事表示，政府若連基層聲音都聽不進去，「我認為政府是有問題了」，並公開表態支持韋淳祐持續為人民發聲。

為食安上凱道 藍營小雞絕食近一周送醫現況曝光

毒油風暴延燒，國民黨昨晚號召人民上凱道抗議賴政府，藍營小雞北市議員楊植斗、議員參選人賴苡任、何元楷、張家馨更在上周日參與絕食活動，昨天活動當場幾人被用輪椅推上台，身體相當虛弱，一結束馬上被送醫，絕食活動領銜人楊植斗今天早上也在臉書報平安，身體大致無礙，但目前仍會頭暈。

凱道反毒油遊行落幕 柯志恩：畫面震撼、很多人擠不進來

國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩昨晚參加凱道反毒油遊行，今早現身高雄參加大林蒲鳳林宮藝文活動前受訪表示，昨晚的凱道畫面非常震撼，很多人擠不進來就走了；執政黨所有委員對於食安問題都沒有看法，只有不斷攻擊台中市政府及台北市政府有沒有做檢驗、圍繞在政治口水上面，令人遺憾。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。