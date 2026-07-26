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總統府「尊重」民眾上凱道權利卻未回應訴求 廖偉翔：完美詮釋執政者傲慢

聯合報／ 記者陳柄亦／台北即時報導
國民黨立委廖偉翔。聯合報系資料照
國民黨立委廖偉翔。聯合報系資料照

超過10萬民眾725上凱道反毒台集會，總統府在集會活動結束後，僅表示尊重表達意見權利，呼籲藍、白公職與民代「儘速回到工作崗位」，卻未回應凱道集會訴求。國民黨立委廖偉翔表示，賴總統面對人民走上街頭，不但沒有虛心檢討，反倒冷嘲熱諷，完美詮釋何謂執政者的傲慢。

在野黨昨天舉辦「我是人、我反毒台」集會，號召民眾身穿白衣一起上凱道，訴求賴清德總統道歉、行政院長卓榮泰下台。總統府發言人郭雅慧昨晚表示，尊重表達意見權利，期待參與的縣市首長與公職人員活動結束後，儘速回到工作崗位，與中央攜手合作，共同守護民眾食品安全。

廖偉翔指出，賴政府執政以來，人民感受不到拚經濟與顧民生，只看到「食安五環」淪為宣傳口號，導致食安、治安、能源及經濟等重大政策一再失能。地方首長每天兢兢業業處理市政，真正該回到工作崗位的，是執政兩年卻荒廢國政、沉迷政治鬥爭與大罷免的賴清德政府。

廖偉翔表示，中聯致癌油事件的爆發，徹底戳破「食安五環」神話，正因中央源頭把關全面失守，地方政府也被迫替中央收拾殘局。他直言，就連民進黨籍高雄市長陳其邁都曾坦言，中央制度有漏洞「幾乎把地方搞死」，顯見中央失職已是不爭的事實。

廖偉翔質疑，中央對食安危機未在第一時間全面清查流向，卻讓司法忙著辦政治案件，甚至連Youtube頻道「風向株式會社」製作「油不得你」影片的製作人韋淳祐（阿祐）都遭約談，正是「不解決問題，專門解決提出問題的人」。

廖偉翔呼籲賴政府，人民走上凱道是關心食安，地方首長站出來是承擔第一線民怨。請停止政治操弄，應立即補強食安漏洞及防線，把心力放回國政要事，切莫再讓人民用健康為政府的失職買單。

凱道 廖偉翔 郭雅慧

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