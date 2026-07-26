談食安 侯友宜籲建食安資訊平台、分級應變機制

毒油遊行後，食安修法重中之重，新北市長侯友宜今天受訪表示，面對食安問題，中央與地方應共同建立透明公開的查驗、溯源資訊平台，並完善第一線執法人員權責及分級應變機制，讓地方與中央能依照明確SOP合作把關，確保民眾買得放心、吃得安心。

侯友宜表示，食安修法最重要的是建立中央與地方共同合作的機制，尤其是透明公開的查驗、溯源資訊平台，讓相關資訊能夠共享。

他也主張，第一線執法人員應擁有更完整的權責，並建立食安分級應變管理制度及SOP，讓地方清楚知道地方的權限在哪裡，中央如何提供協助，共同面對食安事件。

新北市果菜市場日前抽驗進口蔬果驗出農藥殘留，侯友宜認為，源頭管理才是食安把關的關鍵，進口蔬果最重要的是在源頭做好查驗及追溯，如果第一時間進口關卡沒有把關好、來源管理沒有做好，等到進入市場後僅靠市場端攔截是不夠的。

侯友宜表示，新北市果菜市場第一時間抽驗發現問題後，已立即有效防堵，未來市府也會持續落實嚴格監測與抽驗，做好地方政府應盡的食安把關責任。希望源頭管理，才能真正降低食安風險，保障民眾飲食安全。