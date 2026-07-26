盧秀燕批中央漠視毒油風暴 喊話「總統上班處理食安」

中聯油脂致癌油事件持續延燒，約20萬名民眾昨天身穿白衣走上凱道遊行，要求政府正視食安問題。台中市長盧秀燕今天到花蓮參加國民黨花蓮縣黨部團結自強大會時，痛批中央面對民怨卻以「回去好好上班」回應，直言執政黨沒有在上班，心也不在人民身上，喊話「總統上班處理食安」。

盧秀燕表示，國民黨立法院黨團總召傅崐萁、花蓮縣長徐榛蔚及縣長參選人游淑貞等人，昨天代表花蓮鄉親北上發聲，希望中央正視致癌油事件，沒想到卻得到「不要上凱道、回去上班」的回應，讓人感受到中央不在乎民生與食安問題。

盧秀燕指出，事件爆發至今，中央始終未向社會清楚交代油品為何致癌、原因為何、如何避免風險，也未有效整合實驗室、科學家及食安專業人員查明真相；更令人無法接受的是，政府未全面下架相關產品，反而要求民眾自行查詢批號辨識風險產品。

盧秀燕質疑，多數民眾根本無法辨識產品批號，有些商品經過分裝後甚至看不到批號資訊，要求消費者自行查驗並不切實際，政府將風險轉嫁給人民，形同要民眾自行承擔食安責任。

盧秀燕也點名總統賴清德，認為事件發生後僅輕描淡寫提醒民眾「注意一下」，這樣的態度並非積極解決問題，而是對人民健康風險的漠視，毒油事件至今仍未查明真相，社會大眾依舊充滿不安，中央卻允許相關產品持續上架販售，再要求民眾自行避開風險，令人無法接受。

她進一步批評民進黨發言人曾表示「是人民自己要吃的」，認為這種說法等同將責任推給消費者，若中央政府認為食安問題不需負責，那人民又何必繳納稅金請政府治理國家、保障民眾健康與安全，呼籲中央盡速查明真相、提出具體作為，才能重建民眾對食安體系的信心。