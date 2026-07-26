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藍白凱道集會 蔣萬安：職責所在必須要做

中央社／ 台北26日電

國民黨昨天舉辦「我是人、我反毒台」集會，台北市長蔣萬安今天表示，各縣市政府站上凱道捍衛人民的食安，是職責所在，也是必須要做的。

國民黨25日在凱道舉辦「我是人、我反毒台」集會，國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌、立法院長韓國瑜、前國民黨主席吳伯雄、蔣萬安、台中市長盧秀燕、桃園市長張善政出席。

總統府發言人郭雅慧昨天晚間表示，尊重表達意見權利，期待參與的縣市首長與公職人員活動結束後儘速回到工作崗位，與中央攜手合作，共同守護民眾食安。

蔣萬安今天上午出席兒童新樂園神天輪祈福日活動，媒體詢問如何看待中央政府回應。他說，不能接受總統府昨天在活動結束之後的回應，說什麼要縣市首長及工作人員回到崗位上面，這種家父長式的說法。

蔣萬安說，人民是這次油品事件的受害者，各縣市政府昨天站上凱道捍衛人民的食安，是職責所在，也是必須要做的。

此外，媒體問到，外界質疑近期是否政治動作太多而無法專心市政，蔣萬安則回應，捍衛人民的食安如果不是市政，什麼是市政。

蔣萬安 凱道 韓國瑜

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