宋楚瑜桃園拜票談食安 點名陳建仁「多喝水」說法無學理根據

致癌油食安風暴延燒，國民黨昨於凱道舉辦「我是人我反毒台」集會。親民黨主席宋楚瑜今上午受訪表示，政府應從源頭建立完整的食品安全管理機制，由中央與地方分工合作、落實督導；他並點名中研院院長陳建仁「多喝水可以排掉苯駢芘」的說法「可能沒有學理根據」，強調政府應主動提供民眾健康照護與醫療建議，而非只要民眾自行求償或吃藥了事。

宋楚瑜今日上午由親民黨龜山區市議員參選人陳泓維陪同，前往桃園市龜山區明倫三聖宮參香祈福，過程中受到不少民眾熱情歡迎。

對於國民黨昨日在凱道舉辦「我是人、我反毒台」集會，宋楚瑜表示，昨天全台有這麼多民眾站出來，反映的正是社會對食品安全的高度關切；食安問題攸關人民生命健康，絕非小事，政府必須從源頭做好管理，中央與地方各有職責，應建立清楚分工與完整的督導機制，才能真正把食品安全把關到位，這也是他近期持續向民眾宣達的重要主張。

宋楚瑜提到，他過去曾赴泰國參訪一間由僑商經營的鮪魚罐頭工廠，該廠當時正接受美國食品藥物管理局派員駐廠查核，重點檢視製程衛生及有無添加不當物質；一旦通過檢驗，罐頭即可直接封裝外銷美國，毋須再重複檢查。

這家工廠正是美國知名鮪魚罐頭品牌「Chicken of the Sea」的生產基地，他強調，美方透過源頭管理確保食品安全，泰國方面也將此視為生產端與消費端的良性連結，而非行政干預，值得台灣借鏡。

針對中研院院長陳建仁日前表示「多喝水可以排掉苯駢芘」，宋楚瑜直言這樣的說法「可能沒有學理根據」；若已有不少民眾食用相關產品，政府應清楚說明可能產生哪些健康風險、須留意哪些症狀，以及應採取何種醫療或保健措施，而不是僅要求民眾向廠商求償，或靠吃藥處理，政府設有完整的衛生機關與醫療體系，目的就是在人民遇到問題時提供解答與協助，讓民眾知道吃下問題食品後應如何觀察身體狀況、如何因應與預防，才能真正安定民心。

他也提出兩點建議，一是從源頭落實管理，二是從源頭廠商開始追蹤查核；同時，針對已流入市場、民眾可能長期食用的相關食品，政府應主動提供調養、預防及健康監測等資訊，協助民眾降低疑慮。