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宋楚瑜桃園拜票談食安 點名陳建仁「多喝水」說法無學理根據

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
親民黨主席宋楚瑜今日上午由親民黨龜山區市議員參選人陳泓維陪同，前往桃園市龜山區明倫三聖宮參香祈福，過程中受到不少民眾熱情歡迎。記者朱冠諭／攝影
親民黨主席宋楚瑜今日上午由親民黨龜山區市議員參選人陳泓維陪同，前往桃園市龜山區明倫三聖宮參香祈福，過程中受到不少民眾熱情歡迎。記者朱冠諭／攝影

致癌油食安風暴延燒，國民黨昨於凱道舉辦「我是人我反毒台」集會。親民黨主席宋楚瑜今上午受訪表示，政府應從源頭建立完整的食品安全管理機制，由中央與地方分工合作、落實督導；他並點名中研院院長陳建仁「多喝水可以排掉苯駢芘」的說法「可能沒有學理根據」，強調政府應主動提供民眾健康照護與醫療建議，而非只要民眾自行求償或吃藥了事。

宋楚瑜今日上午由親民黨龜山區市議員參選人陳泓維陪同，前往桃園市龜山區明倫三聖宮參香祈福，過程中受到不少民眾熱情歡迎。

對於國民黨昨日在凱道舉辦「我是人、我反毒台」集會，宋楚瑜表示，昨天全台有這麼多民眾站出來，反映的正是社會對食品安全的高度關切；食安問題攸關人民生命健康，絕非小事，政府必須從源頭做好管理，中央與地方各有職責，應建立清楚分工與完整的督導機制，才能真正把食品安全把關到位，這也是他近期持續向民眾宣達的重要主張。

宋楚瑜提到，他過去曾赴泰國參訪一間由僑商經營的鮪魚罐頭工廠，該廠當時正接受美國食品藥物管理局派員駐廠查核，重點檢視製程衛生及有無添加不當物質；一旦通過檢驗，罐頭即可直接封裝外銷美國，毋須再重複檢查。

這家工廠正是美國知名鮪魚罐頭品牌「Chicken of the Sea」的生產基地，他強調，美方透過源頭管理確保食品安全，泰國方面也將此視為生產端與消費端的良性連結，而非行政干預，值得台灣借鏡。

針對中研院院長陳建仁日前表示「多喝水可以排掉苯駢芘」，宋楚瑜直言這樣的說法「可能沒有學理根據」；若已有不少民眾食用相關產品，政府應清楚說明可能產生哪些健康風險、須留意哪些症狀，以及應採取何種醫療或保健措施，而不是僅要求民眾向廠商求償，或靠吃藥處理，政府設有完整的衛生機關與醫療體系，目的就是在人民遇到問題時提供解答與協助，讓民眾知道吃下問題食品後應如何觀察身體狀況、如何因應與預防，才能真正安定民心。

他也提出兩點建議，一是從源頭落實管理，二是從源頭廠商開始追蹤查核；同時，針對已流入市場、民眾可能長期食用的相關食品，政府應主動提供調養、預防及健康監測等資訊，協助民眾降低疑慮。

親民黨主席宋楚瑜今日上午由親民黨龜山區市議員參選人陳泓維陪同，前往桃園市龜山區明倫三聖宮參香祈福，過程中受到不少民眾熱情歡迎。記者朱冠諭／攝影
親民黨主席宋楚瑜今日上午由親民黨龜山區市議員參選人陳泓維陪同，前往桃園市龜山區明倫三聖宮參香祈福，過程中受到不少民眾熱情歡迎。記者朱冠諭／攝影

食安 宋楚瑜 陳建仁 親民黨

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