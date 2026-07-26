李四川聲援「萊爾校長」製作人 批政府聽不進基層聲音

國民黨新北市長參選人李四川今天上午前往板橋埔墘興隆市場掃街，針對「萊爾校長」製作人韋淳祐遭警方關切一事表示，政府若連基層聲音都聽不進去，「我認為政府是有問題了」，並公開表態支持韋淳祐持續為人民發聲。

國民黨新媒體前主任、曾操刀「萊爾校長」系列影片的韋淳祐，日前製作反毒油宣傳影片「油不得你」，昨天傳出警方前往住處找人，引發藍營質疑遭「查水表」。刑事局表示，是接獲民眾檢舉，指影片疑似利用AI深度偽造技術合成總統聲音，依法進行查證，目的在釐清事實，並未限制人身自由，也未強制要求下架影片。

李四川今天受訪表示，「這個政府到底發生了什麼事情？」他認為，韋淳祐製作的影片普遍獲得許多民眾認同，也反映基層的聲音，若政府無法接受、傾聽來自基層的意見，「我認為政府是有問題了。」

李四川表示，他支持韋淳祐，也希望對方能夠繼續為人民發聲。

事件源於韋淳祐與「風向株式會社」合作推出反毒油影片「油不得你」，影片旁白風格被外界認為與「萊爾校長」系列相似。韋淳祐表示，影片主角是苯駢芘及食安議題，並未提及總統賴清德或民進黨，警方找上門後，他認為「台灣不是警察國家」，若政府認為影片造成危害，可直接告知，不必動用警方。