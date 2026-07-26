為食安上凱道 藍營小雞絕食近一周送醫現況曝光

毒油風暴延燒，國民黨昨晚號召人民上凱道抗議賴政府，藍營小雞北市議員楊植斗、議員參選人賴苡任、何元楷、張家馨更在上周日參與絕食活動，昨天活動當場幾人被用輪椅推上台，身體相當虛弱，一結束馬上被送醫，絕食活動領銜人楊植斗今天早上也在臉書報平安，身體大致無礙，但目前仍會頭暈。

楊植斗表示，目前有吃一點流質食物，起身時還是有一點頭暈、腳浮浮，有點頭重腳輕的感覺，醫生建議再觀察一天，但大致上都沒問題。楊昨天也在臉書表示，修法的路上立院黨團和市府將更加精進和人民站在一起，而昨天凱道那麼多人潮相信也能震懾民進黨，讓他們謙卑再謙卑，「賴清德出來道歉！卓榮泰請你下台！」

賴苡任也在臉書表示，目前需要補充營養跟睡眠，尤其155個小時沒有進食，加上六天都睡在街頭，僅僅用簡易帳篷遮擋陽光，用最簡單的躺椅睡了六天，就像是被禁錮在一個繭房裡，非常不舒服，不能翻身，不能側睡，這六天最大的敵人是氣候，「太熱了！真的太熱了！」在決定要絕食前，完全沒考慮到這件事，每天在帳篷裡熱到虛脫。

賴苡任說，很多人問他決定要絕食的過程是什麼，說真的就是一秒的時間，楊植斗問他時，想都沒想就說好，因為面對食品安全問題，民進黨選擇掩蓋真相、包庇廠商、護航上游、推卸責任、政治操作、欺騙人民、惡意攻擊、抹黑在野、態度傲慢、尸位素餐，絕食結束了，活動結束了，但民進黨政府有任何一丁點的做為跟回應嗎，「完全沒有可惡透頂！」