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凱道反毒油遊行落幕 柯志恩：畫面震撼、很多人擠不進來

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨高雄市長參選人柯志恩今偕黨籍議員參與大林蒲藝文活動，上台前受訪時重申，食安沒有藍綠，國民黨會繼續監督下去。記者徐白櫻／攝影
國民黨高雄市長參選人柯志恩今偕黨籍議員參與大林蒲藝文活動，上台前受訪時重申，食安沒有藍綠，國民黨會繼續監督下去。記者徐白櫻／攝影

國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩昨晚參加凱道反毒油遊行，今早現身高雄參加大林蒲鳳林宮藝文活動前受訪表示，昨晚的凱道畫面非常震撼，很多人擠不進來就走了；執政黨所有委員對於食安問題都沒有看法，只有不斷攻擊台中市政府及台北市政府有沒有做檢驗、圍繞在政治口水上面，令人遺憾。

立委柯志恩今早在大林蒲受訪表示，昨晚凱道活動讓人非常震撼，因為事前不曉得人會這麼多，以至於景福門沒架上銀幕，很多人擠不進來、又聽不到就走了，若能做好配備，昨天畫面會更令人震撼。

柯志恩說，大家對食安問題都非常重視，一個政府若連餐桌上的安全都沒辦法維護，如何能保護台灣 ？這樣的訴求應該得到很多人響應，食安問題不分藍綠，大家都應該顧好；在苯駢芘源頭沒有找到之前，很遺憾有很多油品可以上架，若疑慮未解決就上架，會讓人民更陷入恐慌，政府應該要省思，要給大家一個最好的食安承諾。

司法改革黨24日在高雄發動車隊遊行，最後前往立委賴瑞隆服務處抗議，不滿賴瑞隆未積極為高雄市民發聲，並強調，賴身為執政黨市長參選人，更應該展現態度與正面回應食安議題。

對此，柯志恩表示，基本上執政黨所有委員對於食安問題都沒有看法，只不斷攻擊台中市政府或台北市政府到底有沒有做檢驗，維持在政治口水上面，「我們所關切的是源頭是不是要釐清、未來政府該如何保護安全，顯然執政黨沒有一個委員表達這樣的看法，我們覺得非常遺憾，不管他們的做法是什麼，我們堅守食安不分藍綠，食安問題要徹底解決，我們要繼續追蹤下去」。

凱道 柯志恩 高雄

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