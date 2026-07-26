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影／柯文哲：衛福部專家不可能突然變笨 毒油案說不清楚在掩蓋什麼？

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
民眾黨創黨主席柯文哲（左二）今早他在基隆對「毒油」案表達看法，指民眾想知道致癌油怎麼發生的？油到哪裡去？將來要怎麼辦？ 政府花了一個月都講不清楚很奇怪。記者邱瑞杰／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲（左二）今早他在基隆對「毒油」案表達看法，指民眾想知道致癌油怎麼發生的？油到哪裡去？將來要怎麼辦？ 政府花了一個月都講不清楚很奇怪。記者邱瑞杰／攝影

民眾黨創黨主席柯文哲未在昨晚凱道現身，今早他在基隆對「毒油」案表達看法，指民眾想知道致癌油怎麼發生的？油到哪裡去？將來要怎麼辦？ 政府花了一個月都講不清楚很奇怪，不可能是笨到不知道原因，質疑政府到底是在掩蓋什麼？

柯文哲今天和民眾黨主席黃國昌、擔任民眾黨基隆市主委的副市長邱佩琳，以及民眾黨提名的4名市議員參選人呂承祐、李文耀、林廷翰、黃申棟，先到安樂市場掃街拜票，接著前往慈雲寺參拜。

媒體訪問時，有記者詢問柯文哲，昨晚他沒到凱道參加「我是人、我反毒台」集會，主辦單位指現場人數破20萬人，這個人數多不多？對於油案案，柯認為最該負責下台是賴清德總統跟行政院長卓榮泰嗎？

柯文哲表示，毒油案其實不必再浪費時間了，面對問題是解決問題的第一步。眼前有三個問題沒有解決，第一到底事實的真相是什麼？致癌物質苯駢芘到底是在哪一個過程當中出現？，到現在竟然講不出答案。當你講不出答案的時候，將來到底要怎麼預防你也不知道，因為你都不知道它怎麼發生的。

柯文哲說，四月發生到現在，已經七月了，「不要說下架，早就下肚，都吃完了。」但是就算是這樣，那些有問題的油到底到哪裡去，總是要讓大家知道一下。

到底怎麼發生的？油到哪裡去？將來要怎麼辦？柯文哲指出，這三個問題， 做一個政府，花了一個月的時間都講不清楚，他覺得很奇怪。

柯文哲說，這三個問題到現在，衛福部在專業上還不能解決，一個是笨到都不知道原因，還有一個是到底你們在掩蓋什麼。專業上說突然變笨，不可能，不可能離開台大醫學院突然變笨，所以問題是到底你們在掩蓋什麼東西。

到於凱道的抗議人數話題，柯文哲表示，人民心中自有一把尺，也不是一定要跑到凱達格蘭大道，去那裡大聲吶喊，才是說他心中有不滿， 其實大家心裡都知道。政府還是要務實的把問題解決掉，不用特別去算凱道有幾個人，還有人數跟憤怒程度多少的關聯。

柯文哲分析，一般的「小草（民眾黨支持者）」都要上班，都是三明治世代，上面有父母要照顧，下面有小朋友要照顧，平常沒事也不會特別跑去凱道抗議。小草一般來講，都是比較理智的族群，大家心中都有一個想法了，只是不需要去算凱道來了幾個，才表示說這個憤怒程度幾分，這不需要。

民眾黨創黨主席柯文哲（左二）今早他在基隆對「毒油」案表達看法，指民眾想知道致癌油怎麼發生的？油到哪裡去？將來要怎麼辦？ 政府花了一個月都講不清楚很奇怪。記者邱瑞杰／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲（左二）今早他在基隆對「毒油」案表達看法，指民眾想知道致癌油怎麼發生的？油到哪裡去？將來要怎麼辦？ 政府花了一個月都講不清楚很奇怪。記者邱瑞杰／攝影

柯文哲 衛福部 邱佩琳 凱道 反毒油

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