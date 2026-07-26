725反毒油塞爆凱道 醫曝最大贏家：賴清德遭5字重擊

725凱道反毒油遊行落幕，但場面盛大，時事評論者、醫師沈政男今表示，昨天抗議人潮滿過凱道，台北市長蔣萬安出手大成功，有助建立藍白共主形象，更將「致癌油總統」5字貼在賴清德額頭上，可見致癌油3個字，威力大過亡國感。

沈政男指出，蔣萬安這一、兩年來，屢在重大議題出手，這次總算大成功，有助於建立藍白共主形象。他體會民眾對致癌油的恐懼，強調多少學童都已吃下致癌油，還有嚴正反擊中央的卸責，都能引發藍白支持者共鳴。

畢竟國民黨黨主席鄭麗文太強硬，台中市長盧秀燕又太溫和，蔣萬安已經找到適合藍白陣營的領導人身段與表達方式，對於凝聚藍白能量與指引前進方向，相當重要。只是，蔣萬安絕對不會選2028，必須把第二任台北市長做完。

他進一步表示，7月酷暑，昨天的抗議人潮卻滿過凱道，繞圈景福門，場面盛大，可說是史上僅見的最大食安抗議集會，賴清德總統看了應該會害怕。而昨天這場抗議最大成果，是把「致癌油總統」五個字貼在賴清德總統額頭上。

這幾天已經有好多AI影片，把賴清德描繪成穿短褲、拖鞋，在凱道闖來闖去的反抗議綠營人士，「AI影片，已經成為重要宣傳與造勢利器！」而在昨天抗議過後還可以加上「致癌油總統」這張標籤。

他也提到，725反毒油抗議能成功，藍營青年的絕食是很大的助力。綠營糊塗地在那邊訕笑，只是提油救火。現在就看民進黨政府誰要下台，石崇良下台是基本款。但賴清德現在已抓不準民意，也可能繼續搞對抗，越要我下台，我偏不要。

賴政府現在形成嘴秋氛圍，出事不只急卸責，還罵在野黨，在網路與媒體跟藍白鬥嘴，不料致癌油3個字，威力大過亡國感，一直以來的意識形態武器，如今踢到鐵板。畢竟反毒油跟重啟核能都是擔心致癌，這是台灣社會很重要的集體情緒。

圖為台北市長蔣萬安昨晚出席凱道「我是人，我反毒台」集會，上台發表致詞，呼籲中央政府正視食安議題。聯合報系資料照