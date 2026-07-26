何元楷絕食152小時強制送醫 今報平安強調：護食安不會就此結束

國民黨昨晚在凱道辦「我是人、我反毒台」集會，新北議員參選人何元楷等人絕食逾150小時，昨晚被強制送醫。他今早在臉書報平安，透露今早血糖已恢復正常，身體仍然虛弱，強調護食安是長期抗戰，不會就此結束，會繼續為食安發聲、打拚，要讓政府給人民一個交代。

國民黨北市議員楊植斗丶議員參選人賴苡任，及新北汐止選區議員參選人何元楷、基隆市議員參選人張家馨響應上凱道行動，7月19日上午10時開始絕食，預計絕食至25日晚間8時集會結束，長達154小時。

「謝謝大家，我沒事，目前住院打點滴中。」何元楷說，昨天絕食到第152小時的時候被強制送醫，因為身體非常虛弱，沒辦法上台向群眾致意。

何透露，開始絕食前，立委羅智強交代健康安全第一，有醫師團隊進場定時測量4人的健康狀態，彼此也有共識，只要醫師判斷，誰的身體有危險，誰就必須立即停止絕食。

何談到，絕食約第152小時，他的血糖連續兩次檢測都只有53、54。兩位醫師都判斷必須立刻送醫，因為血糖低於55非常危險。醫師與羅智強等人討論後，羅智強要求何立即停止絕食，立刻送醫。

「雖然當時我身體非常虛弱，但我還是跟強哥說，希望可以再撐1小時，跟我的夥伴植斗、苡任、家馨完成這項任務。」何元楷說，當他對羅智強提出這個想法時，羅智強嚴肅地告訴他，沒有比性命更重要的事，你必須送醫，過程中，醫師立即灌食多包葡萄糖，因此到醫院後，血糖稍微有回升。醫師幫忙掛上點滴，安排住院，今早血糖已恢復正常，只是身體仍然虛弱。醫師建議我這兩天要多休息，多注意身體狀況。

何元楷說，過去6天半絕食行動，感謝所有前來關心的長官、朋友、家人，要感謝醫療團隊，這幾天不分白天黑夜，持續守護著我們的身體狀況，定時量測血壓、血糖、心跳等生命徵象，也在身體出現不適時，第一時間給予專業的評估與照顧。也謝謝每一位默默付出的志工、黃復興前輩、青年部、青工和青年團陪伴在我們身邊，協助現場大小事，讓我們能夠專心完成這次行動。