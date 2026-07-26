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號召人民凱道怒吼 前藍委稱「盧蔣體制」領導時代到來…蔣萬安回應了

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市長蔣萬安今天上午出席兒童新樂園神天輪祈福日活動。記者林麗玉/攝影
北市長蔣萬安今天上午出席兒童新樂園神天輪祈福日活動。記者林麗玉/攝影

毒油食安風暴，北市長蔣萬安號召人民上凱道反毒油，發出怒吼，主辦單位統計有20萬人上凱道。前立委陳學聖說「盧蔣體制」集體領導時代到來。媒體問蔣對此看法，蔣無正面回應，僅表示賴清德總統至今沒有召開一場國安會議，違背當時自己主張，對於成千上萬民眾站上凱道，持續神隱，「難道不是荒廢國政？」

蔣萬安今天上午出席兒童新樂園神天輪祈福日活動前受訪，對於陳學聖稱「盧蔣體制」集體領導時代到來，蔣說，捍衛人民的食安，如果這個不是市政，什麼是市政？反觀賴清德總統至今沒有召開一場國安會議，違背了他當時自己的主張，對於成千上萬的民眾站在凱道，也持續神隱、不願回應，這難道不是荒廢國政嗎？

另外，媒體也問蔣，昨天立法院長韓國瑜致詞結束後，是否兩人有聊一下？聊了什麼？蔣萬安說，感謝韓院長這一次第一時間登高一呼，以跨黨派的國會領袖身份來，第一時間來號召民眾來重視食安，不分年齡，不分身份別，所以確實非常的有號召力，我非常感謝院長。

凱道 蔣萬安 陳學聖

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