國民黨批政府對凱道人民怒吼無動於衷 傲慢到完全不把人民放眼裡

國民黨發起725上凱道反毒油集會，國民黨文傳會主委陳以信今天表示，近廿萬人民走上街頭，換來竟只是民進黨政府毫無悔意、毫無反省、毫無誠意的官腔回應？他批評，人民怒吼震天，執政者卻充耳不聞，充分暴露賴清德政府已經傲慢到完全不把人民放在眼裡。

行政院昨天表示，尊重民主社會中不同意見的表達，希望今天活動結束後，與會的縣市首長及公職，都能回到崗位，中央與地方攜手合作、理性對話，共同檢討、完善食品安全管理機制。

陳以信表示，人民昨天站上凱道，不是為政黨，更不是為政治，而是因為政府失能失職，讓全民暴露在食安風險之下。人民要求的只有真相與究責。然而直到此刻，賴清德總統依然神隱，不敢面對人民；卓榮泰院長依然戀棧權位，拒絕為重大食安失職負起政治責任。這樣的政府，不只失能，更已失去人民信任。

陳以信批評，政委陳時中竟還高高在上地質疑人民上街「有沒有必要」？甚至暗示政府既然已提出修法，人民就不該再抗議。他批評，這種發言徹底展現民進黨執政者的傲慢心態，不僅完全聽不見人民的怒火，更是對所有站上街頭民眾最大的羞辱。

陳以信指出，行政院口口聲聲說要修法，但這不是改革，而是轉移焦點、規避究責。如立法院長韓國瑜形容，民進黨政府是「四推政府」，一出事就上下左右用力推開。

陳以信說，人民要的不是一部用來卸責的修法草案，而是真正有人解決問題並負起政治責任，只要賴清德總統繼續神隱、行政院長卓榮泰繼續戀棧、民進黨政府繼續推責甩鍋，人民的怒火就不會平息，對政府的怒吼也絕對不會停止。民進黨繼續冥頑不靈，終將被人民的民意徹底淘汰。